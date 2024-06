Elhagyatott vidámparkok: kísérteties látványt nyújtanak a lepusztult játékok

Ennek köszönhetően az elhagyott vidámpark továbbra is kifogástalan és működőképes, de mégis, elhagyatott, kísérteties állapotban van, főleg a használaton kívüli szellemkastély.

A világ egyik leghíresebb elhagyatott vidámparkja Amerikában, New Orleans található. A bezárt vidámpark a Six Flags tulajdonában van, ami a világ egyik legnagyobb vidámparklánca. A New Orleans-i élménpark eredetileg Jazzland volt, de miután a Six Flags 2003-ban felvásárolta, felújította és átépítette az egész vidámpark tematikája megváltozott. Ugyanis az új tulajdonosok DC Comics témájú hullámvasutat építettek.

2005-ben aztán a Katrina hurrikán a földdel tette egyelővé az egész parkot, ami több mint egy hónapig állt a víz alatt, így a természet kezdte átvenni a hatalmat a játékok felett.

A parkból egyetlen, Batman -témájú hullámvasút kerül ki épen, amit később egy tesaxi parkba szállították.

A hurrikán utáni években a parkot megpróbálták megmenteni, de 2008-ban annyira csőd közeli állapotba kerül, hogy esélytelenné vált az újranyitása.

Leghíresebb elhagyatott vidámparkok listája: