Ciprus jól bevált nyári üdülési célpont, köszönhetően annak, hogy Európa legnaposabb szigete. Vannak ókori római romok, népszerű túraútvonalak és természetesen sok gyönyörű strand is. A szélsőséges időjárás azonban Ciprust sem kímélte. Június elején ugyanis kánikula sújtott Cipruson – a hőmérséklet 39°C-ra emelkedett –, és a rendkívüli hőség miatt erdőtüzek törtek ki Páfoszon. A tüzek átterjedtek a fákra és az alacsonyan fekvő növényzetre is. Érthető, hogy azok, akik Ciprusra foglaltak szállást, most azon tűnődhetnek, hogy biztonságos-e az utazás.

Helikopterrel oltják a tüzet Cipruson

Fotó: NurPhoto via AFP/Kostas Pikoulas

Hol tombolnak erdőtüzek?

A tüzek a sziget délnyugati partján, Páfoszhoz közel fekvő Polemi környékén dúlnak. Ciprus aktiválta a Pyros nemzeti tervet, és segítséget kért Jordániától, Izraeltől, Görögországtól, valamint az EU polgári védelmi mechanizmusának rescEU-ján keresztül. A helyi média szerint eddig két tűzoltógépet küldtek ki, és öt közeli falut (Polemi, Psathi, Choulou, Kourdakas és Lemona) evakuáltak.

A tűzben sok ház és farm is megsemmisült. A ciprusi villamosenergia-hatóság (EAC) szerint az elektromos hálózat megsérült a tüzekben, ami azt jelenti, hogy néhány falu áram nélkül maradt.

Repülnek légitársaságok Ciprusra?

Igen. Egyelőre nem érkezett jelentés járattörlésről, de erről közvetlenül az érintett légitársaságnál érdeklődjön.

Mit mond a magyar külügyminisztérium?

Cipruson Páfosz körzetében erdő és bozóttűz tört ki 2024. június 11-én, amelyet a tűzoltók nagy erőkkel oltanak. A tűz elsősorban mezőgazdasági területeket veszélyeztet, a turisták által látogatott települések nincsenek veszélyben. Polemi, Psathi, Kurtaka, Lemona és Hulu településeket elővigyázatosságból evakuálták – közölte a Konzuli Szolgálat június 13-án.

Ciprus egyik közkedvelt strandja, Nissi Beach Fotó: Unplash

Európa más országaiban is gondokat okoz az időjárás

Az euronews szerint Törökország is rendkívül magas hőmérsékletet tapasztalt az évnek ebben a szakaszában, a levegő ugyanis 8 és 12 °C-fokkal magasabb a szezonális normáknál, ami néhol közel 40 fokot is jelentett. A hatalmas hőség következtében az antalyai Kumlucában található Olympos nevű üdülőhelyen már tüzek is keletkeztek. A hőhullám várhatóan az Égei-tengert sújtja a legsúlyosabban, és egyesek attól tartanak, hogy az emelkedő hőmérséklet erdőtüzeket okozhat.