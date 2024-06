Málta - Popeye

A máltai Popeye Village

Fotó: Photononstop via AFP/Frédéric Soreau

Málta az évek során egyre népszerűbb célponttá vált kristálykék vizei, és lenyűgöző történelmi helyszíneinek köszönhetően. De van egy másik látványosság, amely az egyik legnépszerűbb a turisták körében: az 1980-as „Popeye” című film elhagyott díszlete.

A Robin Williams főszereplésével készült film Sweethaven kitalált faluját mutatta be, ahová Popeye rég elveszett apját keresve érkezett. Az Anchor Bay-en épült eredeti díszlet összesen hét hónapig 165 fő részvételével készült el. Az felállított 20 faházat a forgatást követően a helyiek átfestették, így azok most gyönyörű színekben pompáznak.

A Popeye Village-ben a turisták is meglátogathatják a hollywoodi film megmaradt faházait, de akár esküvőket is tarthatnak ott. A hét minden napján nyitva vannak, és különböző bemutatókat és túrákat is szerveznek. Mindemellett múzeumot és játszóteret is kínál a falu, ahol a gyerekek találkozhatnak a műsor főszereplőivel – például Popeye-vel, Olive Oyl-lel, Blutóval és Wimpy-vel, – egyes házakban pedig még a film eredeti kellékei is láthatjuk.

Tunézia - Star Wars

A Csillagok Háborújának egyik forgatási helyszíne Tunéziában.

Fotó: Shutterstock/Andreas Wolochow

Bár egy másik bolygó meglátogatása egyelőre irreálisnak tűnik, a Star Wars rajongói azonban ellátogathatnak a Csillagok Háborúja kitalált sivatagi világába, Tatooine-ba Tunéziába. Az ide látogatók megnézhetik Luke Skywalker gyermekkori otthonát valamint a rajongók ellátogathatnak a matmátai Hotel Sidi Drissbe (körülbelül három órás autóútra innen), hogy megnézzék, hol készültek a film belső felvételei.

St. Vincent sziget - Karib-tenger kalózai

Itt vették fel az ikonikus kikötői jelenetet az első részhez, a Fekete Gyöngy átkához

Fotó: Shutterstock/byvalet

Lehet, hogy Johnny Deppet már nem találjuk a szigeten, de a 2003-as "Karib-tenger kalózai" című film díszlete továbbra is St. Vincentben maradt. A szigeten még mindig megtalálhatóak a filmhez használt kellékek és épületek, valamint egy kis múzeum is helyet kapott, ahol különböző tárgyakkal és fényképekkel is találkozhatunk, az ikonikus kikötő azonban tönkrement.



Németország - Boszorkányvadászok

Részlet a Hansel & Gretel: Boszorkányvadászok című film forgatásáról.

Fotó: Photo12 via AFP

A németországi Münchentől egy órás autóútra nyugatra található Augsburg, aminek erdejében a 2013-as német fantasy horror film díszleteinek maradványai hevernek. Itt találjuk a filmbeli kisváros főterét és egy kutat is, ami természetesen nem működik, csupán a díszlet részeként maradt ott.

Új Zéland - Gyűrűk Ura