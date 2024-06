Óriási a botrány a csődbe ment utazási iroda miatt - rengeteg a magyar károsult

A német FTI Touristik utazásszervező június 3-án csődeljárást indított a müncheni bíróságon. A fizetésképtelenségi kérelem kezdetben csak az FTI Touristikot érinti, azonban a jövőben az FTI csoport más vállalatainál is megindítják az eljárást. A még el nem indított utakat június 4-től várhatóan már nem, vagy csak részben lehet majd lebonyolítani.

Az első, még nem teljes körű felmérés szerint mintegy 1400 magyar utast érint a fizetésképtelenségét kedden bejelentő német FTI Touristik csődje - közölte a Magyar Utazási Irodák Szövetségétől kapott információkra hivatkozva a Turizmus.com. Klasszikus nyári utakról, zömében horvátországi ,törökországi vagy más, egzotikus úti célra induló nyaralásokról van szó. Hogy az utasok visszakapják-e a befizetett összeget, talán csak hónapok múlva fog kiderülni.

Az ügyben érintett magyarok létrehoztak egy Facebook csoportot, amelynek az FTI Touristik magyar károsultak nevet adták. A csoportban már több tucat bejegyzés született arról, hogy az egyes emberek hogyan jártak pórul az utazási irodákkal és hogy kinek hogyan áll a kártérítési folyamata. Utóbbi szempontból vegyesek az emberek tapasztalatai, ugyanis egyes utazási irodák segítőkészek voltak és sokaknak már vissza is fizették az utazás árát, azonban vannak olyan irodák is, főként az Invia, amelyek csak sablon válaszokat küldenek az ügyfeleknek és nem hajlandóak még azokat az összegeket sem visszafizetni, amelyek bizonyíthatóan még a számlájukon vannak, más esetben pedig üzleti titokra hivatkozással nem nyilatkoznak arról, hogy hol van az utasok pénze, ami nonszensz, tekintettel arra, hogy szerződő félként az utasra az üzleti titok nem értelmezhető.

Több tízezer utast érint az FTI Touristik csődje

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock/Copyright (c) 2023 Prostock-studio/Shutterstock. No use without permission.

Az Origo-t megkereste az egyik károsult, akinek egy több millió forintba kerülő útját törölte az Invia, akiktől azóta sem kap érdemleges választ, pedig napi szinten kapcsolatba lép az irodával telefonon és írásban is. Lapunknak elmondta, hogy márciusban foglalt le az Inviánál egy öt csillagos tengerparti nyaralást, amire akkor be is fizetett majdnem egymillió forint előleget, majd május végén – pár nappal a csőd előtt – befizette az utazás maradék összegét, ami majdnem másfél millió forint volt. Az utalásokról ugyan kapott visszaigazolást, de számlát nem, és ezzel nem ő volt egyedül így, a Facebook csoport szerint többen jártak így, akik az Inviánál foglaltak.

A cég azzal védekezik, hogy az emberek nem velük, hanem az FTI-vel vannak szerződésben, azonban ez nem igaz, mert az ügyfeleknek Inviás szerződésük van.

Az ügyben az iroda csak egy általános, semmitmondó tájékoztatót küldött ki az embereknek, pedig az FTI információi szerint minden utasnak, FTI foglalási számmal ellátott személyre szabott levelet kellett volna kapnia. De nem ez az egyetlen furcsaság az üggyel kapcsolatban, a csoportban lévő posztok alapján azt lehet látni, hogy az Invia közvetlenül a csőd után és még a múlt héten is küldött díjbekérőt az ügyfeleinek, amit ha valaki tájékozatlanabb volt, be is fizethetett, mivel a cég nem tájékoztatta a csődről.

Nem tájékoztatott minket az Invia arról, hogy csődbe ment az FTI, hanem az újságcikket, aki olvasta, olvasta, aki nem, nem. Pár nap múlva érkezett csak meg a tájékoztató levél, ezért van olyan utas egyébként, aki másnap meg harmadnap még fizetéseket teljesített az Invia felé"

- mondta az egyik károsult.