Hajóutak: ezek a világ legkülönlegesebb óceánjárói

Évről évre egyre elképesztőbb hajókat építenek, amikkel álomszerűek lesznek a hajóutak. Az egyik ilyen óceánjáró, a most készülő az MSC World America nevű gigantikus hajó, ami minden eddigi képzeletet felülmúl, ugyanis az óceánjárón 2614 kabin van, sőt még a dodzsem mellett egy vízi park található rajta. Azonban, ha tematikus hajóutakat keresünk, akkor érdemes kipróbálni a Disney tengerjárót, ahol kedvenc mesehőseinkkel is találkozhatunk. De a nudisták is megtalálják a számításaikat.

Vágólapra másolva!

Elképesztő luxus hajóutak várják a turistákat, hogy egy álomútra induljanak. Ugyanis rengeteg hajótársaság nyújt olyan szolgáltatásokat ahol elképesztő luxus körülmények között utazhatunk. A hajóutak szerelemeseinek jó hír, hogy az MSC World America óceánjáró hajó jövő áprilisban indul el első újára. Olyan hatalmas lesz, hogy hét „körzetre” osztották, amelyek közül mindegyik sajátos és egyedi tematikával rendelkezik majd. Emellett pedig rengeteg élmény várja a turisták látogatását, beleértve egy hatalmas csúszdát, ami 11 emelet magas, egy vízi parkot, dodzsemet, szórakozóhelyeket és a tengeren még soha nem látott, úgynevezett gravitáció nélküli kabinokat. A tömeg elől menekülni vágyó felnőttek számára a Zen Area-t ajánlják, amelyben megtalálható két tágas medence, egy koktélbár és rengeteg napozóágy is. Az MSC World America 2025 áprilisában indul útnak Miamiból a napsütötte Karib-tengert célba véve, beleértve az MSC magánszigetét is a Bahamákon. Szaúd-Arábiába idén indul az első óceánjáró hajó utazás, azonban mielőtt lefoglaljuk ezt a luxus utat, érdemes átolvasni a hajó szabályzatát. A luxus kategóriás körúton ugyanis szigorú alkoholtilalom lesz érvényben, valamint arra figyelmeztetik az utasokat, hogy ne vigyenek fel a fedélzetre CD-t vagy olyan magazint, amely „sérti a közízlést”– utaltak a meztelenkedésre vagy a pornó videókra. Szintén tiltott termék minden olyan elektromos eszköz, aminek nem lehet cserélni akkumulátorát – ennek nem feltétlenül örülhetnek azok az utasok akik a laptopjukat és telefonjukat is vinnék. Annak ellenére, hogy tilos alkoholt fogyasztani a hajón, mégis több szivarszalont is találni, valamint éttermeket, gyógyfürdőt és egy ahhoz tartozó wellnessrészleg is várja majd a vendégeket. Az Aroya Cruises ez év decemberében indul a Vörös-tengeri kikötőből, Dzsiddából a jordániai Aquabába, majd onnan az egyiptomi Sharm el Sheikh és Ain Sokhna kikötőibe tart. Talán az egyik legfurcsább hajóút a Bare Necessities nevű társasághoz köthető, aki már korábban is kibérelt nagy tengerjáró hajókat, hogy a nudizmust kedvelő turistákat szállítson rajtuk egyhetes utakra. 2022-ben egy új ötlettel álltak elő, amit Big Nude Boat-nak neveztek el. A hajó a floridai Tampából indult, és megállt Panama, Kolumbia, Banire, Curacao és Puerto Rico kikötőiben is. A korábbi utaktól eltérően ez két hétig tartott, mert sok európai és ausztráliai turista jelezte, hogy egy hétre nem érné meg nekik átutazni az Egyesült Államokba.

A hajó dekorációja illeszkedett a út tematikájához, több meztelen szobrot és festmény láthattak az utasok. A út során a vendégek ruha nélkül voltak, de a a kikötőkben vagy a kapitány felszólítására azonban fel kellett öltözniük. A Carnival Pride tengerjáró hajó

Fotó: AFP/Daniel Slim Idén a legnagyobb meglepetést a Disney okozta, ugyanis bejelentették, hogy hogy jövőre útjára indul egy Disney tengerjáró hajó, amely a hősök és ellenségeik világába fogja elkalauzolni a rajongókat. A hajóút fedélzetén utazók találkozhatnak rengeteg mesehőssel. az Oroszlánkirály,

a Herkules

a Százegy kiskutya

más Pixar és Marvel filmek szereplőivel is találkozhatnak az utasok. A Disney egy videót is közzétett arról, hogy pontosan melyik mesehősök várnak a hajón. A felvételen Minnie kapitány látható, amint egy Disney Destiny emlékérmét keres a hajón, és rábukkan a Disney gonosztevőire, Zordonra és Szörnyella de Frásszal. Minnie kapitány végül megtalálja a hajó emlékérmét Hádésznél, és Herkules segít neki visszaszerezni azt. A hajó nemsokára elkészül, márciusban az építés egyik mérföldkövét ünnepelték, amikor lefektették a hajógerincet, ami hivatalossá teszi, hogy egy hajó elkezdett megépülni, a németországi Papenburgban, a Meyer Werft hajógyárban. A cég szerint a Disney Destiny nevű hajó 2025-ben fog először kihajózni.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!