Eltűnt volna a homokdűnék közt megbúvó kis tó, de megmentették - képek

A tó a Csing-dinasztia idején kapta a Jüejacsüan nevet (angol átírással Yueyaquan). Mildred Cable és Francesca French angol misszionáriusok 1932-ben a régióban tett utazásaik során meglátogatták a tavat, és benyomásaikat a Góbi-sivatag című könyvükben rögzítették: „Körülöttünk magas homokdombok egymás után, meghiúsítva küldetésünket, mégis, amikor egy utolsó kétségbeesett erőfeszítéssel felmásztunk az utolsó dombra, és lenéztünk a mögötte lévőre, megláttuk lent a tavat, amely szépsége lenyűgöző volt."

Tunhuang városa egyébként stratégiai helyen fekszik az ősi déli selyemút és az Indiából Lhászán keresztül Mongóliába és Dél-Szibériába vezető főút kereszteződésénél. Van rá bizonyíték, hogy már 4000 ezer évvel ezelőtt is lakott település volt. A félhold alakú tavon és az éneklő homokdűnéken kívül a buddhista barlangok miatt is sok turista keresi fel. Ezek közül a legfontosabbak a mokaói barlangok, amelyek Tunhuangtól 25 km-re délkeletre található, és különösen ismertek buddhista művészetükről. További érdekesség, hogy 25 kilométerre a városközponttól felépítették az ősi Tunhuangot is, mégpedig 1987-ben a "Tunhuang" című történelmi játékfilm díszleteként.