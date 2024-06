Több ezer nyaraló kényelme került veszélybe a népszerű nyaralóhelyen

A szakszervezetek kiemelték, hogy az új megállapodással jelentős javulást értek el a munkavállalók körülményeiben: a bérek mindenütt mintegy 30 százalékkal emelkedni fognak. Továbbá az új megállapodás értelmében a munkavállalóknak mostantól nem kell dolgozniuk a régió ünnepnapjain, korábban ugyanis ezeken a napokon is munkába kellett állniuk méghozzá kompenzáció nélkül. Emellett a munkanapot fokozatosan, évente egy órával csökkentik. Továbbá azzal is segítik a dolgozók munkakörülményeit, hogy évente orvosi kivizsgálásra is küldik őket. Ez magában foglalja a bőrbetegségek, melanomák és rákos megbetegedések ellenőrzését, tükrözve a munkájukkal járó, a hosszan tartó napozás miatti egyedi egészségügyi kockázatokat.

Ez a megállapodás jelentős előrelépést jelent e nélkülözhetetlen strandszolgáltatók munkakörülményeinek javításában, biztosítva mind az ő jólétüket, mind pedig a Gran Canaria fő strandjaira hetente látogató több ezer turista folyamatos elégedettségét.