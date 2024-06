Már most érdemes lefoglalni a karácsonyi szállásokat

Összegyűjtöttük a legnépszerűbb karácsonyi vásárokat, ahol a korai foglalás miatt nem kel egy vagyont kifizetnünk a szállásra.

Krakkó

Az krakkói karácsonyi vásár minden télen, már november közepétől fogadja az oda látogatókat és még az ünnepek után is nyitva tart. A vásárban a modern ünnepségek és hagyományok ötvöződnek, ami egy különleges hangulatot biztosít.

Ha most foglalunk jegyet és szállást a lengyelországi karácsonyi vásárra, akkor repülőjegy és a szállás két éjszakára, csupán csak 99 fontba, tehát, 46 ezer forintba fog kerülni.

Fotó: Photo by Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Photo by Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Prága

Az egyik leglátogatottabb karácsonyi vásáron a legolcsóbb a forralt bor. A legnagyobb piac az Óváros téren található, de emellett számos kisebb piacon is rendeznek vásárokat. A Károlyi-híd közelében, a Köztársaság téren és a Na Kampě téren is belekóstolhatunk a karácsonyi hangulatba.

Prágában minden piac tele van olyan árusokkal, amik helyi specialitásokat kínálnak. Ilyen a füstölt húsgombóc és a grillkolbász.

Amennyiben nyáron lefoglaljuk a szállást, akkor repülővel együtt 129 font körül, azaz 60 ezer forintból tudunk Prágába utazni illetve ott megszállni.

Köln

A legismertebb kölni piac a dóm előtt található. A tér közepén egy hatalmas karácsonyfát állítanak fel a festői székesegyház elé.

Azonban van egy másik piac, ami szintén népszerű a turisták körében. Ez a Stadgarten karácsonyi vásár, amely egy középkorú hangulatot képvisel és minden nap élőzenével szórakoztatják a résztvevőket.

Két éjszakás kölni vásár szintén 129 fontba (60 ezer forint) kerül.

Fotó: Photo by OLIVER BERG / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / Photo by OLIVER BERG / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Korábban arról számoltunk be, hogy a tavalyi évben is a budapesti Advent Bazilika lett Európa legjobb karácsonyi vására. Budapest karácsonyi vására "Ahol a szeretet megfogja a kezed" szlogennel 2023. november 17-én nyitotta meg kapuit és 2024. január 1-jén zárul a Szent István Bazilika előtt. A hagyományokhoz hűen ünnepi koncertek, valamint csaknem 100 hazai kézműves kiállító, hagyományos magyar ételek és korcsolyapálya is várja a látogatókat.

A karácsonyi vásárok sorában idén második helyen a romániai Craiova végzett és az "Európa legszebb karácsonyfája" címet is elnyerte a szavazóktól. A harmadik legszebb vásár a franciaországi Metz ünnepi vására lett, amelyet a családok számára a legjobb karácsonyi vásárnak is választottak.