Újra látogatható a kastély, ahol egykor miniszterelnökök laktak

A kastély története

A magyar-román határtól alig fél kilométerre található Geszt a Trianoni idők előtt még az ország közepét jelentette, a településről szóló első feljegyzések pedig már egészen korai időkből, 1213-ból származnak. A történelem során szinte mindig nemesi birtokok uralták ezt a környéket.

A geszti barokk és copftílusú Tisza-kastélyt 1760 körül kezdték el építeni, a kastély két legrégibb része eredetileg különálló épület volt – egyik a keleti szárny végén lévő észak-déli irányú, nyitott köríves tornácú épületrész, a másik a nyugat-keleti szárny nyugati végén lévő dupla szobasoros középfolyosós rész –, melyeket az építkezés következő szakaszában építettek egybe.

A kastély honlapja szerint azonban a legnagyobb építési munkálatokat Tisza II. László (1765-1831) és felesége Széki Teleki Katalin (1777-1820) grófnő valósította meg, jelentős részben az 1796-ban történt házasságkötésük után. Az épület a 18. század végén már L alaprajzú volt, ekkoriban létesült a kastély fő szárnyának középső traktusa, a kocsiáthajtó fölé pedig négytengelyes, klasszicizáló késő barokk emeletet, ún. pavilont építtettek.

A kastélyt, ami a korabeli társadalmi és politikai élet központjává vált, a geszti nép „Babilon” néven emlegette, tervezője id. Czigler Antal építész volt.

A felújított geszti Tisza-kastély.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd / MTI/Koszticsák Szilárd

Tisza I. Lajos (1798-1856) halála után fia, a majdani miniszterelnök, Tisza Kálmán (1830-1902) örökölte a kastélyt. 1860-ban készült el a keleti szárny külső terasza, ezután építették be a déli kocsiáthajtót, amelynek helyére került a miniszterelnöki dolgozószoba. Tisza Kálmán idejében, 1866 és 1892 között épültek a földszinti fürdőszobák is, fia a szintén miniszterelnök Tisza István pedig bevezette az áramot, a hideg-meleg vizet, valamint a telefont is a kastélyba. A 20. század elején alakították ki a légfűtéses rendszert is. Ezt követően nem sokkal a második világháború miatt a kastély utolsó tulajdonosa Tisza Kálmán Lajos is elhagyta az épületet, amit ezt követően hónapokig szovjet katonák laktak. Később a Debreceni Egyetem diáküdülője lett, az ötvenes években pedig könyvtár, művelődési ház és iskolaként is működött.

Arany János több nyarat is itt töltött