Közeleg a balatoni régió idei csúcshete

Néhány nappal ezelőtt véget ért a tanév, elkezdődött a vakáció, lassan-lassan minden családban véglegesíteni kell a nyárra vonatkozó terveket. Az idei szezon mindenképpen különleges, hiszen rengetegen a nagy sporteseményekhez, vagyis a labdarúgó Európa-bajnoksághoz és a párizsi olimpiához igazítják a nyári programjukat. Nem is csoda a felfokozott érdeklődés, hiszen a koronavírus-járvány miatt legutóbb nyolc éve, 2016-ban lehetett ilyen élményekkel teli, például a közös szurkolást is lehetővé tevő nyara a sportszerető embereknek.

Nézzünk rá a naptárra, így együtt is! Már csak amiatt is, hogy nehogy később bajba kerüljünk a szállásfoglalásnál.

A németországi labdarúgó Európa-bajnokság végjátéka július második hetében lesz, július 14-én vasárnap rendezik a döntőt Berlinben. A nyári olimpia megnyitóját pedig július 26-án tartják Párizsban, sőt néhány sportágban – szokás szerint – már a megnyitó előtt, 24-én elkezdődnek a küzdelmek. Szóval, aki nyugodtan akar nyaralni, akkor jár a legjobban, ha kihasználja az alig 10 napos szünetet.

Szerencsére (sportos) programokból ebben az időszakban sem lesz hiány. Olyannyira, hogy még a Hold is „alkalmazkodik” a menetrendhez, így a nyár két legfontosabb balatoni sporteseménye éppen erre az időszakra esik majd.

Miért kellett a Hold segítsége? Azért, mert a Kékszalag vitorlásversenyt, mely Európa legnagyobb tókerülő viadala, hagyományosan mindig a júliusi holdtöltéhez legközelebb eső hétvégén rendezik.

Forrás: Best Ever Kommunikációs Ügynökség

Nos, a Hold tudta, hogy mi a dolga ezen a nyáron: július 21-én lesz telihold, az 56. Kékszalag több száz hajóból álló mezőnye így július 18-án reggel 9-kor rajtol majd Balatonfüredről. Az útvonal a szokásos, Balatonkenese, Siófok és Keszthely érintésével kell visszajutniuk a vitorlázóknak a füredi célba a szombat (július 20.) reggeli határidő előtt.

A tervek szerint ugyanezen a hétvégén rendezik a 42. Lidl Balaton-átúszást, amely a várhatóan több mint tízezer indulóval most már évek óta a nyár legnépesebb szabadidős eseménye. Nincs változás a korábbi évekhez képest, Révfülöp és Balatonboglár között teljesíthetik az 5,2 kilométeres távot az úszók, és most már az is megszokott, hogy akár SUP-pal is át lehet húzni az északiról a déli partra. Az átúszásnál persze a végső szót mindig az időjárás mondja ki, de bízzunk benne, hogy a Holdhoz hasonlóan a szél is tudja, mi a dolga 2024 sportos nyarán: július 20-án nem fújhat!