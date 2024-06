Az ötcsillagos szálloda nem enged be embereket a medencéjébe

Egy népszerű spanyol üdülőhely azt mondta, hogy az emberek több problémát okoznak a vízben mint a kutyák, és mivel a kutyák jobban képzettek és jobban viselkednek, könnyebb volt kitiltani az embereket – írja a Daily Star.

A Gos Aventura komplexum egy ötcsillagos szálloda kutyák számára, amely annyira népszerű, hogy már 2025-re is foglalnak szállást, és az idei nyárra már teljesen betelt.

A kelet-spanyolországi Castellón de la Planában található üdülőhely csodálatos nyaralást kínál minden olyan kutyának, amelynek gazdája nélküle indulna kipihenni magát, emellett nappali ellátást is nyújtanak azoknak az állatoknak, akik csak egy kellemes napot töltenének a komplexumban.

A szállodának van egy gigantikus medencéje is – amelyet most már szigorúan csak a kutyák használhatnak – számolt be az El Periodico.

A Gos Aventura megnyitásáig sok gazda panaszkodott, hogy csak olyan szállást találtak, amely inkább egy börtönnek látszott, ugyanis tele volt ketrecekkel. Én ezen teljesen kiakadtam, ezért úgy döntöttünk, hogy megnyitjuk a kutyapanziónkat, ahol napi tíz órán keresztül vannak programok trénerekkel és egy hatalmas látványos medencével

– mondta Laura Exposito, a szálloda tulajdonosa.

Ahogy mondja, ő mindig is egy olyan helyről álmodott, ahol a kutyák jól érezhetik magukat, és képzett személyzet veszi őket körül – ezért ő maga hozta létre az üdülőközpontot, hogy a kutyáknak is ugyanolyan „feledhetetlen” nyaralásuk legyen, mint a gazdáiknak. A medence mellett az üdülőhely kutyaápolási szolgáltatásokat, napközis programokat és kölyökkutyakiképző órákat is kínál.

Az emberek nagy rajongói az üdülőhelynek, az értékelők szerint nincs más hely, ahol ennyire megbíznának abban, hogy megfelelően gondoskodnak a szőrös barátaikról.

„Csodálatos és varázslatos hely, lenyűgöző a medencéje” – írta egy ember, míg egy másik azt mondta, hogy „mindig öröm” otthagyni házi kedvenceit.

„Öröm, hogy mindig bízhatok a Gos Aventura csapatában, hogy itthagyhatom a kutyámat, amíg távol vagyok.”

„A kutyám a szállodában szállt meg, kiképző órákat is tartottak neki, és Vio, a tréner szeretetének köszönhetően szóhoz sem jutottam, a kutyám mára boldog és kiegyensúlyozott lett. Őszintén örülök az egész csapatnak, és biztosan visszatérünk.”