Mutatjuk a skót szigetet, ahol éneklő strand is van

A skóciai Dél-Hebridákon található Islay-sziget mindössze 3000 állandó lakossal rendelkezik, de rengeteg vadon élő állatnak, nyolc whiskylepárlónak, egy világszínvonalú gyapjúmalomnak is otthont ad - írja a Mirror.

A Skócia nyugati partjainál található Islay meglepően könnyen megközelíthető a Glasgowból napi rendszerességgel közlekedő repülőjáratokkal. Alternatív megoldásként Glasgowból Kennacraigbe buszozhatunk is a csodás hegyvidéken keresztül, amely során igazán megismerhetjük Skócia szépségeit. Kennacraigbe érve pedig komppal juthatunk el Islay-be.

Islay-sziget, Skócia. Fotó: Hemis via AFP/GERAULT Gregory / hemis.fr

Gordon Covell, aki az Islay Woolen Mill-t vezeti, két viktoriánus szövőszéket használ a világ legfinomabb szöveteinek tervezésére és gyártására. A Gordon által készített szövetek közül sok divatházak kifutóin, vagy a hollywoodi sikerfilmekben is látható - olyanokban, mint a Forest Gump, a Braveheart és a Spiderwick krónikák.

George Orwell pedig innen nem messze, öt percnyi kompútra Jura szigetén egy kunyhóban szállt meg, hogy megírja híres regényét, az 1984-et.

Islay különösen híres egy füstös whiskyről amelyet malátaárpa tőzegének tűzön történő szárításával hoztak létre. Jelenleg nyolc lepárló található Islay-n, amelyek többsége túrákat és whiskykóstolót is kínál.

A Bruichladdich lepárló emellett kifejlesztette saját ginjét, és az egyetlen gint Islay-n – a Botanist. A Bruichladdich's gin 22 különböző növényi összetevői mind a szigetről származnak.

A szigeten a vadon élő állatok széles skálája is megtalálható. A sütkérező cápáktól és delfinektől a bálnákon át a ritka madarakig szinte mindent láthat a szemfüles utazó, sőt még vadszarvasok is kóborolnak itt, és időnként rétisasok is felbukkannak az égen.

Számos strandja közül itt található a „Singing Sands” néven ismert éneklő strand, ahol megfelelő körülmények között a homok különös hangot ad ki, amikor azt összedörzsölik.

Skócia vadkempingezési törvényei elég szabadok, ami azt jelenti, hogy az utazók szinte bárhol verhetnek sátrat, amennyiben betartják a skót kültéri kódexet. Festői és dombos tájával Islay tökéletes a túrázók számára is. Ez a szokatlan és kihasználatlan sziget olyan világnak tűnik, amely távol van a városok nyüzsgésétől, és nyugodt, de mégis aktivitással teli időtöltést ígér.