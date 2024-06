Ezekben az országokban letartóztathatnak, ha félmeztelenül napozunk

Dubai

Dubajban, ahol nem csak a meztelen vagy félmeztelen napozás tilos, hanem még az is, ha a nők a strandon kívül is bikinit hordjanak. Ezért akár 6 hónapra börtönbe kerülhetnek. Ráadásul ezeket a szabályokat a szállodai medencék partján is kötelező betartani.

Tunézia

A nyilvános meztelenkedés Tunéziában pénzbírsággal ,vagy akár bebörtönzéssel is járhat. Azonban egyes törökfürdőkben és a nyilvános strandokon, a fürdőzőket nemek szerint elválasztják egymástól, és a kulturális gyakorlat részeként megkövetelhetik a látogatóktól, hogy teljesen meztelenül legyenek.

Egyiptom

A meztelenség Egyiptomban szigorúan tilos a muszlim lakosság miatt. Ha úgy dönt, hogy figyelmen kívül hagyja a törvényt, pénzbüntetésre vagy börtönbüntetésre számíthat.

Trinidad és Tobago

Ez a sziget nagyon vallásos, és ennek eredményeként a meztelenség és a félmeztelen fürdőzés tilos ebben a karibi országban. Az is szabálysértésnek számít, ha a strandon kívül máshol csak fürdőruhát viselnek a turisták.

Málta

Illegális ebben a szigetországban a meztelenkedés,sőt azt is büntetik, ha valaki kirívó ruhákat vesz fel. Ha valaki megszegi a törvényeket, akkor akár 700 eurós (325 ezer forint) pénzbírságot is kaphat.

Marokkó

Marokkó is szintén muszlim ország, ezért ott is tilos a meztelenkedés. Akik nem tartják tiszteletben az ország szabályait, ők súlyos pénzbüntetésekre számíthatnak.

Bahamák

A meztelenséget nem fogadják el a Bahamákon, emiatt a szigeten nincs olyan hely, ahol félmeztelenül napozhatnánk. A konzervatív szigetország pénzbírsággal büntetni meg azokat, akik megszegik ezeket a szabályokat.

