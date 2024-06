Ingyenes szállást kínál ez a gyönyörű olasz sziget

A túrázás mostanában szinte már divatossá vált, egyre több új túraútvonal jelenik meg Európa-szerte – nemrégiben Észak-Olaszországban adtak át egy túraútvonalat, Portugália pedig rekordokra tört, és a világ leghosszabb gyalogútját tervezi több ütemben átadni.

Mivel egyre több fantasztikus útvonal közül lehet választani, az olasz sziget fiatal túrázókat csábítana a térségbe, ingyenes szállást kínálva nekik. A szardíniai Cammino Minerario di Santa Barbara Alapítvány (CMSB)

elindította a „Let's go in Cammino” kezdeményezést, amellye összesen 3 éjszaka költségeit fedezik minden 35 év alatti utazó számára, aki elindul a Santa Barbara bányászösvényen.

Szardínia lélegzetelállító természeti szépségei. Fotó: Unplash

Az útvonal egy 500 km-es ösvényen halad, amely sziklacsúcsokon, tölgyerdőkön és homokdűnéken át kanyarog, és

összesen 30 szakaszra oszlik, amelyek közül mindegyik körülbelül 16 km hosszú, ami azt jelenti, hogy nagyjából egy hónapig kellene sétálnunk, hogy ha mindent végig szeretnénk járni.

Az útvonal a bányászok védőszentjéről kapta a nevét, (Santa Barbara) akihez a bányászok imádkoztak, mielőtt leereszkedtek volna a föld alá.

A túrázók a sziget délnyugati részén található kisvárosban, Iglesiasban indulhatnak útnak, ahol bányák és elhagyatott falvak romjai mellett haladnak el – ezek egy része az ipari forradalom idejére nyúlik vissza, míg mások egészen a római korból származnak. Az út során nem érdemes kihagyni a San Giovanni barlangot, a Marganai tölgyeseket és a Piscina Irgas vízesést sem.

Összesen 24 támogatott szállás közül választhatunk (beleértve a panziókat és a kempingeket is), amelyek átlagosan körülbelül 25 euróba (kb. 10 ezer forintba) kerülnek éjszakánként, ami azt jelenti, hogy összesen 75 eurót (nagyjából 30 ezer forintot) spórolhat az, aki részt vesz a kezdeményezésben. A részvételhez be kell szereznie a CMSB oldalán található „sétálóútlevelet” , amely mindössze 5 euróba (kb 2000 forintba) kerül. Ezzel három darab egy éjszakás utalványt kap, amelyet a szállás foglalásakor használhat fel – számolt be a TimeOut.

Szardínia szigete. Fotó: Unplash

Isten paradicsomi szigete