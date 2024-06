Hamarosan átadják a világ leghosszabb gyalogútját

Jó oka van annak, hogy sok utazó özönlik Portugáliába ugyanis folyton süt a nap, pezseg a kulturális élet ráadásul európai viszonylatban olcsónak számít. Portugália turizmusának nagy része azonban ugyanazokra a desztinációkra koncentrálódik (mint például Lisszabon Algarve és Porto), és az év ugyanazon szakában (azaz nyáron).

Az ország célja azonban az, hogy egy körtúra révén mérséklődjön a szezonális turizmus, ugyanis Portugália időjárása abszolút megengedi, hogy akár egész évben látogassák az országot, vele együtt a túraútvonalat is. Ráadásul a turisták egy részét ezáltal Portugália kevésbé ismert, ám annál szebb helyeire 'terelhetik'. Ennek fényében egy az egész országon keresztül vezető 3000 km-es ösvényt építenek ki, amelyet ha véglegesen átadnak, akkor a világ leghosszabb gyalogos körtúra útvonala lesz – számolt be a TimeOut.

A körtúra olyan túraútvonal, aminek az útvonala körbe halad, azaz a kirándulás célja az, hogy egy kört megtéve visszajussunk a kiindulópontba.

Természeti csodákban gazdag ösvényeken át vezet majd az út. Fotó: Unplash

Az útvonal egy portugál kezdeményezés része, amely a „wellness” és az „egészségközpontú” turizmust népszerűsíti.

A „ Palmilhar Portugália” projektnek nevezett útvonal ötlete többek között azért is merült fel, hogy az ország elmaradott régiói ne csak nyáron vehessék ki a részüket a turizmusból.

Az útvonal mindamellett, hogy gyalogosan járható lesz, biciklivel is nekivághatunk, sőt egyes részei még a mozgáskorlátozottak számára is elérhetőek lesznek.

Bár akár évekbe is telhet, amíg az egész körtúra útvonal teljesen elkészül, a lelkes túrázók azonban már idén nyáron kipróbálhatják az első szakaszt, ugyanis a tervek szerint azt már július végén megnyitják a Lisszabontól északra található Alenquerben.

A teljes útvonal elkészültekor 90-100 körzeten is át fog haladni, az északi és déli határ mentén haladva, szőlőültetvények mellett, városokon át a tengerpart mellett kanyarogva.

Az óceánpart sem maradhat ki a túraútvonalból. Fotó: Unplash

Egy alkalmazás is készül a sétálók számára, ahol minden információt megtalálhatnak majd az útvonallal kapcsolatban, valamint egy fizikai útlevelet is kapnak, amelybe az út során a különböző állomásokon kaphatunk pecséteket is.