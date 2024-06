A strand helyett ezekre a programokra érdemes kilátogatni a hétvégén

Bár a hétvégére tökéletes nyári időt jósolnak, nem mindenki szeret ilyenkor strandra menni. Nincs is ezzel gond, mert strandolás és a napozás helyett is találunk rengeteg jó, kulturális, vagy éppen gasztronómiai programot a hétvégére, ahová akár teljesen ingyenesen is kilátogathatunk. Az Origo most összeszedte, mik azok az események, ahová rossz időben és jó időben is elmehetünk.

Ünnepi Könyvhét Debrecenben Fotó: Facebook/ Debreceni Ünnepi Könyvhét Június 12. és 16. között rendezik meg a 95. Debreceni Ünnepi Könyvhetet és 23. Gyermekkönyvnapokat a Méliusz Juhász Péter Könyvtár szervezésében. A rendezvény új programelemekkel bővül és új arculattal várja az érdeklődőket. A gyerekeknek szóló programok és a könyvbemutatók mellett lesznek városi séták és koncertek is. A város nyit más települések felé, így jelennek meg Marosvásárhely írói is a cívisvárosban, például Láng Zsolt vagy Markó Béla. A könyvhét díszvendége Vida Gábor Déry- és Kemény Zsigmond-díjas író lesz, akivel a június 13-i hivatalos megnyitón és az utána következő pódiumbeszélgetésen lehet találkozni. Eső esetén a sétálóövezet melletti bevásárlóközpontba várják az érdeklődőket. A programok ingyenesek, de a Jókai Mór, Szabó Magda és Térey János nevéhez köthető sétákra regisztrálni kell. Magyar Mozgókép Fesztivál, MOZ.GO a Balaton körül Fotó: Facebook / Magyar Mozgókép Fesztivál Számos kiegészítő program, köztük előadás, workshop, a Magyar Speciális Filmfesztivál és a Made in Hungary válogatás, valamint a S.E.R.E.G. című sorozathoz kapcsolódóan katonai szimulátorok és lézeres céllövölde is várja a közönséget a Magyar Mozgókép Fesztiválon, amelyet június 12. és 15. között rendeznek Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban. Ez a magyar mozgókép ágazat legnagyobb éves seregszemléje, amely már négy éve minden mozgóképes terméket, a televíziós mozira és a streaming szolgáltatásra szánt alkotásokat is bemutatja. Csaknem száz filmet vetítenek, nemcsak új produkciókat, hanem klasszikus filmeket is, kapcsolódva például az életműdíjakhoz. Dankó Pista Emléknapot rendeznek a cigányzene népszerűsítésére Fotó: Facebook / Dankó Pista Emléknap A Dankó Pista Emléknapon, június 15-én számos fővárosi étteremben, kávézóban és cukrászdában élő cigányzene fogadja majd a vendégeket. A kezdeményezés célja, hogy felélessze a kávéházi és éttermi cigányzene hagyományát és felhívja a figyelmet az unikális műfaj kulturális és turisztikai jelentőségére. A maga korában világhírű prímás születésnapjához igazított rendezvény egyben a Muzsikáló Magyarország 2024 program nagyszabású nyitórendezvénye is, melyre az ország különböző pontjairól érkeznek magasan képzett zenészek. Ingyenes programok az Aquincumi Múzeumban

Fotó: Facebook / Budapesti Fesztiválzenekar Ingyenes zenei programokkal, kézműves foglalkozásokkal, tánccal és zenével várja a családokat a Budapesti Fesztiválzenekar június 15-én Budapesten, az Aquincumi Múzeumban. A BFZ Zenei vásárán és családi napján minden órában kezdődik kamarakoncert, a zenekar gyerekeknek szóló koncertformái és kezdeményezései is bemutatkoznak, köztük a Kakaókoncert, amelynek célja, hogy mesélős formában szerettesse meg a gyerekekkel a komolyzenét. A Zenevár elnevezésű zenei nevelési program mellett az interaktív Hangszerkóstolón a BFZ muzsikusainak segítségével kézbe lehet venni a hangszereket és meg lehet szólaltani azokat. A SZETT Egyesület művészei kézműves foglalkozásokat tartanak, a nyomozó kedvű gyerekek a múzeum egész területén kereshetik a zenei tárgyú keresztrejtvény elrejtett kérdéseit. Könyv-, bor- és jazzfesztivált rendeznek Balatonfüreden Fotó: Facebook / Könyv-Bor-Jazz Fesztivál Könyvbemutatók, irodalmi beszélgetések és szabadtéri koncertek várják az érdeklődőket a Könyv bor jazz nevű fesztiválon Balatonfüreden június 12. és 16. között. A Kisfaludy Színpadnál egy háromezer kötetes könyvkamion állomásozik majd, ahol a szerzők dedikálják műveiket. Minden nap jazz zene szól majd a Vaszary kertben és a Blaha Lujza utcán felállított szabadtéri színpadokon, borpavilonok, könyvsarok és vendéglátóhelyek kínálata fogadja a látogatókat. Gyerekprogramokon vehetnek részt a legfiatalabbak, a felnőtteket pedig borbemutató és borkóstoló várja.

