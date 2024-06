A Múzeumok Éjszakájára készül az egész ország

Fotó: Facebook / Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál ‏

Megrendezik a 7. Rátonyi Róbert Operettfesztivált Veszprémben június 20. és 23. között. A rendezvényt nyitó felvonuláson operettslágerek csendülnek fel, cirkuszművészek szórakoztatják a közönséget. A fesztiválon színházi előadások és koncertek várják az érdeklődőket a város több pontján. A programsorozat első napján Kálmán Imre Csárdáskirálynő MÁZSképp című művét viszik színpadra Mészáros Árpád Zsolt rendezésében. Az előadás érdekessége, hogy a rendező is közönség elé lép egy humoros jelent és egy szólódal erejéig . A fesztiválon mutatja be a veszprémi társulat Bakonyi Károly-Gábor Andor-Szirmai Albert Mágnás Miska című operettjét. A New York-i Magyar Színház a Te rongyos élet című hungarikum összeállítással lép színpadra Kovács Szilvai rendezésében, valamint láthatják a nézők a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekarának gáláját a Budapesti Operettszínház művészeivel közös produkcióban.

A MÁV-Volán 21 helyszínen készül programokkal

Képünk illusztráció

Fotó: MÁV-Start

A MÁV-Volán-csoport veszprémi titkos bunkere, a miskolci fűtőház és a hatvani telephely is látogatható a Múzeumok éjszakáján szombaton. Idén új programokkal is várják az érdeklődőket a vállalatcsoport munkatársai Budapesten, Debrecenben, Domaszéken, Dombóváron, Hatvanban, Kecskeméten, Kelebián, Mártélyon, Miskolcon, Nagykanizsán, Pécsen, Petőfiszálláson, Püspökladányban, Szegeden, Székesfehérváron, Szentesen, Szolnokon, Szombathelyen és Veszprémben. Első alkalommal látható Kelebia vasútállomásnál Tapodi Ottó kelebiai lakos magángyűjteménye, a MÁV-Start 150 éves miskolci fűtőháza és a veszprémi vasútállomás melletti titkos bunker. Budapesten megnyitja kapuit a MÁV Archívum, amely ízelítőt ad a vasúttársaság egyedülálló gyűjteményéből, a dokumentumok tárolásának és digitalizálásának műhelytitkaiból. A hatvani Volánbusz telephelyén retró autóbuszokkal, nosztalgiajárművekkel és közlekedéstörténeti relikviákkal, kiállításokkal, tárlatvezetéssel és hatvani nosztalgiautazással is várják az érdeklődőket. A MÁV-Volán-csoport országszerte 19 település 21 helyszínén kínál programokat szombat éjszaka.