Furcsa templom úszik ezen a tavon - képek

Szokatlan látvány fogadja azokat, akik a németországi Lipcsétől délre található Störmthal-tóhoz kirándulnak: egy úszó templomot láthatnak. A műalkotás neve Vineta, Ute Hartwig-Schulz készítette, és már több mint 10 éve fogadja a látogatókat.

A 15 méter magas épületben esküvőket, kulturális rendezvényeket és más eseményeket tartanak.

A Vineta alatt, a mélyben egy falu volt valaha a templomával. A több száz éves múltra visszatekintő Magdeborn 1934-ben hét másik falut olvasztott magába, majd 1940 körül a kibővítették az Espenhainben beindult barnaszénbányászat dolgozóinak épületeivel.

Magdeborn sorsát is a lignitbánya fejlesztése pecsételte meg, 3200 lakóját az 1960-as évek végétől kitelepítették. Ez a legtöbb lakos a Lipcsétől délre lévő térségben, akiknek a barnaszén kitermelése miatt el kellett hagyniuk a közösségüket. A külszíni bányátban a kitermelést 1996-ban fejezték be. 2001. január 1-jétől az Espenhain-gödröt vízzel feltöltötték, így alakult ki a Störmthal-tó. A teljes feltöltés 2012-ben fejeződött be. A tó ma kedvelt kirándulóhely.

