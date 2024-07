Betörés ellen így érdemes védekezni, ha aggódik a hosszú nyaralás alatt

A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy már számos olyan okos eszköz létezik, mellyel be lehet programozni a világítást vagy akár távolról irányítani is.

6. Felhalmozódott levelek vagy csomagok

A betörők számára az is jelzés lehet arról, hogy valaki hosszabb ideig távol van, ha a postaládájában vagy ajtója előtt felhalmozódnak a levelek vagy a szórólapok. Érdemes tehát megkérni valakit, hogy ezeket gyűjtse össze vagy jelezni a postásnak, hogy az adott időben ne kézbesítse ki azokat.

Betörés ellen: ne hagyja megtelni a postaládát

Fotó: pixabay.com

7. A fűnyírás és a hóeltakarítás elhanyagolása

Ha felgyülemlik a hó a kertünkben vagy a házunk előtt vagy éppen hosszabb ideje gondozatlan a gyep, az annak a jele lehet, hogy hosszabb ideje nem vagyunk otthon.

A felügyelet nélküli ingatlan vonzóbb célpont, mert csökkenti a konfrontáció kockázatát, és megnöveli az időt, amit a betörők észrevétlenül tölthetnek – mondta a biztonsági szakértő.

8. A pótkulcs könnyen elérhető helyre rejtése

A pótkulcs olyan helyre rejtése, ahol könnyen megtalálható felesleges kockázatot rejt magában. A szakértők szerint érdemesebb a kulcsokat odaadni a szomszédoknak vagy egy barátnak, vagy intelligens, számkódos zárat használni.

9. Megszokott helyen állni az autóval

A betörők számára az is feltűnő lehet, hogy az autónk folyamatosan a megszokott helyén áll vagy éppen egyáltalán nincs ott, így érdemes lehet erre is odafigyelni. Az egyik szakértő elmondta, hogy ő személy szerint nyaralások során a szomszédainak vagy a barátainak szokta kölcsön adni az autóját, hogy amíg távol van addig használják.