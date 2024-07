A szabadkőművesség titkos központja hazánk legrégebbi klasszicista palotája

A dégi Festetics-kastély nem csak gazdag múlttal rendelkezik, hanem hazánk legnagyobb angol parkjával is büszkélkedhet, ahol rengeteg növényritkaság is helyet kapott. Hatalmas méretét jól mutatja, hogy pontosan akkora, mint a New York-i Central Park. Az utóbbi években teljes felújításon átesett palota Magyarország egyetlen látogatható klasszicista kastélya, amely Fejér vármegyében található, mindössze kicsivel több mint egy óra autózásra a fővárostól.

A híres Horvátországból származó Festetics család leszármazottja - akik még II. Mátyástól kaptak nemesi címert -, gróf Festetics Antal kezdte meg a kastély építését még 1810 és 1815 között. A híres és elismert építészt Pollack Mihályt bízta meg a kastély építésével, aki a Magyar Nemzeti Múzeumot is tervezte, így nem meglepő, hogy néhol hasonlóságot fedezhetünk fel az épületek között. A kastély építtetőjének szándéka szerint a kor legnagyobb és legkorszerűbb birtokközpontját kellett létrehozni. Pollack egy egyemeletes, alagsoros, U alakú épületet tervezett, amely hazánk egyik legkorábbi klasszicista műremeke lett. Az épület mindkét oldalán dór oszlopok tartotta portikusz emelkedik ki a homlokzat síkjából. A szokástól eltérően a két mellékszárny által bezárt északnyugati főbejárat felőli a kisebb, míg a privát terek felőli oldalon található a látványosabb oszlopsor - írja a nöf. Festetics Andor fia, Sándor gróf az 1920-as évek elején felújította a kastélyt a belső terek klasszicista formavilága ekkor kezdett igazán kirajzolódni. 1944-ben azonban elhagyta a kastélyt a család, ugyanis német hadikórházként szolgált, majd '45-től egészen 1996-ig gyermekotthonként funkcionált. A dégi kastélyt sok titkot őriz

Fotó: Fehér Gábor - Fejér Megyei Hírlap / Fejer/gaborfeherphoto A szabadkőművesség központja A kastélyt a magyarországi szabadkőművesség titkos központjaként emlegetik, mivel több mint egy évszázadon át a kastély falai között őrizték a hazai szabadkőművesek titkos levéltárát, s az építtető, Festetics Antal maga is szabadkőműves volt - írja a Wikipédia. A 2022-ben felújított kastély emeletén még egy interaktív beavatási szertartás is látható, vizuális és audió effektekkel gazdagítva. A kiállítási koncepció magáról a szabadkőműves mozgalomról ad teljes képet, bemutatva az angliai kezdeteket, a szabadkőművesség különböző jellegzetességeit Európa és a világ egyes részein. Itt forgatták a Vörös Veréb című filmet is A filmben a dégi Festetics-kastélyban forgatták azt a jelenetet ahol Jennifer Lawrence megtanult csábítani a színész Charlotte Rampling fagyos tekintete alatt. Lawrence kémét ugyanis a filmben arra képezik ki, hogy a szexualitásával csaljon ki információkat az ellenségből, azonban beleszeret Edgertonba, és azt fontolgatja, kettős ügynöknek áll. A filmbéli orosz havas táj közepén álló épület pedig szintén a dégi Festetics-kastély, ami előtt szállt ki fekete autójából a színésznő. Emellett egy magyar filmnek, a Kincsemnek is otthont adott az impozáns épület. Angol park és Hollandi ház

A parkban található Hollandi ház. Fotó: Wikipedia A kert ma legismertebb épületét, a Hollandi-házat a 19. század végén Festetics Pál építette, míg a szivattyúház, az antik forrás, a rózsaliget és a kőkert a dégi kastély utolsó urának, Festetics Sándornak (1882-1956) köszönhetőek. A kastélyt ugyanis Magyarország legnagyobb angolparkja öleli körül, melyben különleges ősi fák és növényritkaságok találhatóak, és akkora, mint a New York-i Central Park. A mesébe illő németalföldi stílusban épült vöröstéglás Hollandi ház – melyet 1891-ben emeltek – a Park tó szigetén áll. A két kilométer hosszú tórendszert több sziget is körülveszi, ebből az egyik szigeten építették fel a hollandi házat, amely azért épülhetett, mert a tüdőbeteg grófné itt próbálta magát gyógyítani. A földszinten Svájcból hozott teheneket tartottak, mert úgy gondolták, hogy a friss tehéntej és az ammónia tartalmú levegő meggyógyítja majd a beteg grófnőt. A szigetet eredetileg dróton áthúzható csónakon lehetett csak megközelíteni – így szállították a grófnőnek az élelmiszert. Ma már fahídon lehet átsétálni a szigetre. 2022-ben teljesen megújult a kastély A megújult dégi kastély

Fotó: Fehér Gábor - Fejér Megyei Hírlap / Fejer/gaborfeherphoto A nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében hazai és uniós forrásokból összesen 3361 milliárd forintot fordítottak a beruházásra.

A kastély turisztikai célú fejlesztése keretében elkészült a főépület nagy részének felújítása, a park és az abban található több melléképület

megújítása, valamint a közműrendszer korszerűsítése, továbbá kiállítótereket, múzeum-shopot és kávézót alakítottak ki. A kivitelezési munkálatokhoz restaurátori és belsőépítészeti munka is kapcsolódott. A kastély földszinti tárlatán a Festetics család mindennapi életét, érdeklődési körét és történelmi szerepvállalását ismerhetik meg a látogatók. A botanikai szalonban ízelítő látható a korabeli természettudományos ismeretekből, bepillantás nyerhető Kossuth Lajos eredeti herbáriumszekrényének fiókjaiba, egy interaktív, négyévszakos terepasztal segítségével pedig megismerhető a kert története.

A könyvtárszobában építészeti stílusbemutató, a díszteremben grófi életképe látható, de a 20. század eleji háló- és fürdőszoba, grófnői empire szalon, "kertszoba", valamint korhű dolgozószoba is várja a látogatókat az épületben, ahol külön fejezet foglalkozik a kastély 1945 utáni sorsával és az abban létrehozott gyermekotthon történetével. A megújult műemléképület és az angolpark nemcsak a kikapcsolódásra vágyókat, de a különleges rendezvényhelyszínt keresőket is várja.

