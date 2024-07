Kitűnő a halban gazdag tavak állapota, ideális horgászatra

Sok csapadék hullott tavasszal Hetesen, ezért a Pogányvölgyi-víztározó szintje is jóval magasabb, mint egy évvel ezelőtt. Ennek is köszönhető az, hogy a körülbelül 15 centiméternyi vízveszteség ellenére is, megfelelő a tó vízszintje - írta a sonline.hu.

A portálnak Pavelka Béla tógondnok azt mondta, a víz minősége is jó. A tavaszi, csapadékosabb hetekben eresztettek le valamennyit a vízből,

kiváló állapotú a tó, szerencsére a halak sem pusztulnak.

A kaposvári Gyertyánosi-tóból sem párolgott el sok víz az elmúlt hónapokban. Séta István, a Gyertyános Horgász Egyesület titkára a portálnak elmondta, több forrás is táplálja a tavat, ezért az elpárolgott víz bő hetven százalékát pótolni tudják a befolyások.

Jelenleg legfeljebb 2-3 centiméternyi víz hiányzik.

"Ügyelünk arra is, hogy a halakat megfelelő oxigénhez juttassuk és erősítsük az állományt" - mondta az egyesület titkára. "Több alkalommal is boronálási módszerrel megmozgatjuk a horgásztó mederfenekét. Erre azért van szükség, hogy az iszapból kioldjuk a káros gázokat, ezáltal az oxigén jobban tud hasznosulni - tette hozzá.

A Deseda szerelmeseinek sem kell aggódnia az idén, a tó vízszintje és minősége kiváló. Peternel Attila, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület csoportvezető halőre a portálnak azt mondta, a májusi esőzések idején magasan tudták tartani a vízszintet.

Jelenleg a nyári vízszint alatt van a tó nagyjából 5-10 centiméterrel, ami teljesen elfogadható.

A Töröcskei-tónál is megfelelő minőségű vízzel találkozhatnak a horgászok - mondta Peternel Attila.

Hétköznap is vannak horgászok a tavaknál, hétvégente azonban jobban megtelik a part Töröcskén és a Desedán is.

Ebben a melegben az amurokat könnyebben meg lehet akasztani, de azért a pontyok is csinálnak kapást a pecásoknak – mondta a csoportvezető halőr. Peternel Attila hozzátette, versenyek most nincsenek a Desedán, szeptember elején azonban a Feeder országos bajnokság döntőjét itt rendezik meg.