Összművészet, hungarikum és jazz is várja a hétvégén az érdeklődőket

Pénteken kezdődik a hetedik Miskolci Dixieland Fesztivál

Fotó: Facebook / VII. Miskolci Dixieland Fesztivál

Magyar és külföldi előadók várják a jazz kedvelőit a 7. Miskolci Dixieland Fesztiválon péntektől vasárnapig. Két helyszínen is lesznek koncertek: a Szinva teraszon található nagyszínpadon és a Városház téren található Grizzly névre keresztelt kisszínpadon. A fesztivál pénteken délután háromkor utcazenével kezdődik, melyen a Miskolci Nemzeti Színháztól egészen a kisszínpadig lépnek fel zenekarok, ahol a nyitányt követően a cseh The Dixie Hot Licks, az MDB Swing Project és a La Barriere Manouche Jazz játszik majd. A nagyszínpadon a Papa Jazz Seven formációja kezdi meg a koncerteket este hétkor, fellép továbbá The Dixie Hot Licks és a Dixis Manusok. A fesztivál ingyenesen látogatható.

Öt napon keresztül tart a Déryné Fesztivál Sátoraljaújhelyen

Fotó: Facebook / Déryné Fesztivál

Szerdán kezdődött a negyedik Déryné Fesztivál a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sátoraljaújhelyen, ahol öt napon keresztül tizenegy helyszínen hetven programmal várják a látogatókat a szervezők. A fesztivál első előadását a Kossuth Lajos Művelődési Központban nézhetik meg a színházkedvelők este hét órától, amikor a Déryné Társulat Heltai Jenő A tündérlaki lányok című darabját viszi színpadra Bakos-Kiss Gábor rendezésében. Az Ungvári pincekertben és a Zsólyomkai pincesoron helyi termelők és pincészetek finomságait is megkóstolhatják a látogatók, emellett az egész rendezvény ideje alatt az Újhelyi Futrinka névre keresztelt gumikerekes kisvonat is közlekedik. Ebben az évben is megrendezik a fesztivál keretében a KultCamp című eseményt a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban, ahol a fiatalok kvízesteken, vetélkedőkön és sporteseményeken vehetnek részt július 18. és 21. között. A nyitóelőadás kivételével - melyre kétszáz forintos áron válthatók jegyek - minden program ingyenes lesz a Déryné Fesztiválon.

Palóc Búcsú és Folkfesztivál Balassagyarmaton

Fotó: Facebook / Palóc Búcsú és Folkfesztivál

A hagyományos palóc búcsút rendeznek meg a hétvégén folkfesztivállal színesítve a Nógrád vármegyei Balassagyarmaton; a Szent Anna tiszteletére rendezett búcsút palóc vendégség követi majd vasárnap - tájékoztatott a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeum. Pénteken a Palóc Múzeum Szabadtéri Gyűjteményébe várják a gyerekeket, akik a Magyar Népmese Színház Az aranyszőrű bárány című interaktív mesejátékát láthatják, majd a város Jánossy Képtárában Mohos Zsófia fotográfus Fényfonó című kiállítását nyitja meg Szarka Klára fotótörténész. A vasárnapi palóc búcsúra a Római Katolikus Főplébánia Templom előtt lesz a gyülekező, 10 órakor indul a búcsújáró népviseletes menet a palóc ligetbe. A szertartást követően palóc vendégséget rendeznek a palóc ligetben, a palóc falvak vendégasztalainak vetélkedésére várják a búcsú résztvevőit is.