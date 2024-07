Szállás nélkül töltött egy hétvégét Mallorcán két barátnő, meg fog lepődni, hol aludtak

Mindannyiunk nagy álma kivenni egy kis szabadságot, és egy napsütötte trópusi szigeten eltölteni néhány napot, ám a szomorú valóság az, hogy a legtöbb ember ezt nem engedheti meg magának. Még ha olcsón is kapunk repülőjegyet, akkor is fizetni kell a szállásért, az esetleges bérelt autóért, és a különféle látnivalók megtekintéséért.

A drága szállásdíjak elkerülésének egyik lehetséges módja a sátrazás, de ez nem mindig megvalósítható, különösen, ha a nyaralást éjszakába nyúló bulikkal és a városban való sétával szeretnénk tölteni, arról nem is beszélve, hogy nem mindenki szeret és tud így aludni.

Fotó: Shutterstock/ Alex Tihonovs

Nem kell azonban elcsüggednünk, még akkor sem, ha nem a mi világunk a sátrazás: így is van egy remek módja annak, hogy elkerüljük a drága szállodákat.

Mindössze egy bérelt autóra, nyilvános mosdókra és némi kreaivitásra van szükség hozzá.

Két barátnő a napokban így töltött el egy hétvégét, miután Mallorcára utaztak.

Szállást nem foglaltak, csupán egy autót béreltek, melyben éjszakánként aludtak a hosszú éjszakai bulizások után, és itt tárolták a ruháikat és holmijaikat is, tisztálkodásra pedig az egyik helyi gyorsétterem vécéjét használták.

A videóban látható, amint a leleményes lányok az étteremben még a hajukat is kiegyenesítik, és elkészítik a sminkjüket.

Bár több felhasználó is szokatlannak tartotta a dolgot, a lányok szerint, ha legállis helyen parkolnak, nincs gond a kocsiban alvással.

Ahogyan korábban megírtuk, egy fiatal modell pedig hajléktalanként él, ugyanis azt gondolja, hogy amíg elég jól néz ki, megteheti, hogy akár naponta más félrfival randizzon, és ott aludjon náluk, ezzel megoldva a lakhatását, és megspórolva az albérletre kiadott pénzt.

Mások pedig a szálloda helyett a couchsurfingre, azaz kanapészörfre teszik le a voksukat, és ingyen, vagy kevés pénzért megszállnak helyi házigazdáknál. Ez nemcsak költségkímélő, de izalmas is, akár barátokat is szerezhet így az ember, esetleg helyi idegenvezetőt, ugyanis a házigazdág sokszor körbe is vezetik vendégeiket a városon, ajánlanak nekik izgalmas programokat.

Forrás: DailyStar