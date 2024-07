Mutatjuk a világ legkülönlegesebb McDonald's éttermeit

Egy amerikai ételfotós, a 39 éves Gary He, hat kontinenst is bejárt, hogy a megtalálja a világ legkülönlegesebb McDonald’s éttermeit, most pedig könyvet ad ki az élményeiről, amelyet a fotóival illusztrál. A novemberben megjelenő könyv 200 fotóval büszkélkedhet, amelyek a látott több mint 1000 hamburgerezőben készültek. Utazása során nem csak érdekes éttermeket fedezett fel, de megkóstolt minden helyi különlegességet is.

Repülőgép hamburgerek

Az Új-Zélandon található burgerimádó Taupo ad otthont egy felújított légcsavaros repülőgépnek, amelyben helyet kapott az egyik legkülönlegesebb McDonald’s.



Fotó: Shutterstock/Jam Travels / Shutterstock/Copyright (c)

A ‘McSki’

A svédországi Lindvallenben található McDonald's csak a skandináv hegytetőn fel- és leszálló síelők számára elérhető. A vendégeknek még a sílécet sem kell levenniük, mivel van olyan kiszolgáló ablak, ahol a síelők megkaphatják az ételüket.

McSki

Fotó: instagram.com/mcdonaldslindvallen/

Egy azonosítatlan sült tárgy

Az új-mexikói Roswell, egy kisváros, amely 1947-ben egy állítólagos űrhajó-baleset miatt vált ismertté, így nem meglepő, hogy a helyi McDonald's külsejét úgy alakították át, hogy alakjában és díszítésében egy űrhajót idézzen.

A belsejében található egy különleges ajándékbolt is, amely kizárólag UFO témájú dolgokat lehet venni, valamint egy csillagos McPlay Place, ahol Ronald McDonald és haverjai mind űrhajósok.



Fotó: Shutterstock/Nagel Photography

McHajó

Hamburgban található egy olyan McDonald’s, amelynek van egy hosszú mólója, így a hajósok is meg tudnak ott állni és tudnak vásárolni.

McHajó

Fotó: reddit.com/r/mildlyinteresting

A kelet találkozik a nyugattal

Amikor 1990-ben megnyílt Kínában az első McDonald's Shenzhenben, a teteje nem az ikonikus stílusban készült, hanem hagyományos pagoda stílusú tetővel építették fel.

Shenzen

Fotó: Photographer: Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images

Art deco a külvárosban

Az ausztráliai Melbourne mellett található egykori kétszintes szálloda, amely art deco stílusban épült fel és az ország legmenőbb gyorsétterme lett.

Szerintem a legtöbben csak azért mennek oda, hogy fényképet készítsenek róla.

– mondta a fotós.

Melbourne

Fotó: Shutterstock/Linda Robertus

McPalota

A New Hyde Parkban található Long Islanden egy 18 századi kúria, amelynek a belső része érintetlen maradt, amikor a McDonald’s bevonult az 1980-as évek közepén és megnyitotta benne az éttermét.