Nyaralni induló családokat vert át egy balatoni vendégház

Nyáron sokan döntenek úgy, hogy a Balatonra mennek a gyerekeikkel nyaralni. Közülük többen így megtaláltak az interneten egy balatonföldvári vendégházat, amiben sok szoba volt, így megfelelt a nagycsaládoknak.

Azonban a nyaralás előtt rá kellett jönniük, hogy átverték őket. Ma már se telefonon, se interneten nem elérhető a vendégház.

Az egyik közösségi oldalra egy anya posztolt arról, hogy átverték őket a szállásukkal. A foglalásig és az előleg kifizetésééig nem volt gond, utána viszont igen.

Kedves nyaralni vágyók! Senkinek sem ajánlom a vendégházat, a hölgy egy csaló. Érkezésünk előtt jelezte, hogy csőtörés van, ami miatt sajnos nem tudjuk elfoglalni a szállást. Összesen 14-en mentünk volna kicsi gyerekekkel a karjainkban. Közölte velünk, hogy a szállásunk összegét visszautalja, azóta semmilyen formában nem elérhető, a rendőrség felé illetve fogyasztóvédelem felé a feljelentés természetesen megtörtént. Mint kiderült, ezt már másokkal is eljátszotta a hölgyemény. Legyetek figyelmesek, mindenkinek kellemes nyarat!”

- írta az anya.

A Bors megpróbálta megkeresni a vendégház üzemeltetőjét, de a megadott telefonszámok közül egyik sem működött, a panaszok miatt pedig felfüggeszthették a foglalást az egyik legnagyobb foglalási portálon. Más oldalakon azt jelezte a rendszer, hogy lehet még foglalni bizonyos napokra, azonban itt is kérte a szállásadó az 50 százalékos előleget. Ezek alapján többen is lehetnek, akiket átvertek és még nem kapták vissza a pénzüket. Az anya posztjára egy másik nő is válaszolt:

Minket is átvertek a vendégházban!!!! Nem kaptunk kulcsot, át kellett mászni a kerítésen, a pincén át jutottunk be a házba, a szoba mocskos volt, amire közölte a tulaj SMS-ben, hogy ez egy öntakarító vendégház, tehát minden vendégnek maga után kell kitakarítani. Ez persze sehol nincs feltüntetve a szállásfoglaló helyen… A szállásfoglaló ügyfélszolgálata nem volt elérhető, szállás nélkül maradtunk"

– írta a nő hozzászólásában.

Az esettel kapcsolatban a lap megkereste a rendőrséget, de egyelőre nem kaptak választ.