Újabb országnak lett elege a turistákból

A híres üdülőhely, Zermatt olyan híres turistalátványosságok mellett fekszik, mint a Riffelsee, vagy a Matterhorn-hegycsúcs, mely a turisták kedvenc fotózási helyei közé tartoznak. A főszezonban a fogaskerekű vasút naponta turisták ezreit viszi fel Zermatt fölé, ahol tökéletes képeket lehet készíteni.

A helyiek azonban az utóbbi időben nem éppen pozitívan vélekednek a turistákról. A helyi turisztikai irodák legutóbb arról számolnak be, hogy sok látogatót csak az érdekel, hol van a legjobb fotózási lehetőség. A helyiek számára kiábrándító, hogy

a turisták talán nem is azért jönnek, hogy megtapasztalják a régiójuk szépségét és kultúráját, hanem azért, hogy több lájkot és megosztást kapjanak a közösségi médiában.

Nem is beszélve arról, hogy a hatalmas tömeg óriási nyomot hagy maga után a természeti környezetben.

A zermatti hatóságok úgy döntöttek, hogy elég volt. A turisták továbbra is látogathatják a területeket, de most már csak a kijelölt ösvényeken, a legelőket pedig elkerítik.

A cél nem a látogatók elriasztása - elvégre a zermatti idegenforgalmi hivatal a Riffelsee-t, mint kitűnő fotózási lehetőséget még mindig hirdeti a honlapján -, hanem az alpesi környezet megismertetése és egyben megóvása is.

A kerítéseken belül alpesi kerteket hoztak létre - Európa legmagasabb alpesi kertjeit -,

ahol keskeny sétányokon keresztül a látogatók közelebbről is megnézhetik az ott nyíló növényeket és QR-kódok segítségével be is tudják azonosítani azokat.

Ezek a kertek lenyűgöző bepillantást nyújtanak a magas-Alpok biológiai sokféleségébe. Sok turista értékeli ezt a kezdeményezést, és időt szán a kert vizsgálatára. Mások azonban a tó felé áramlanak, hogy tovább szelfizgessenek.

Nemcsak Zermatt került bajba a tömeges turizmus miatt. A gyönyörű dél-svájci Lavertezzo falut is - amely a rajta keresztülfolyó Verzasca folyó smaragdzöld vizéről híres - ellepték az autók, a látogatók és a szemét.

Az alpesi növény- és állatvilágra nézve nagy veszélyt jelent a rengeteg turista. A sátrak letarolják a legelőket, a táborozók szemetet, sőt nem kevésszer ürüléket hagynak maguk után. Svájc gazdaságának egyik fő motorja a turizmus, de az alpesi ország is - több más népszerű turista paradicsom mellett - kezdi érezni ennek hátrányait.