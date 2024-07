Mutatunk öt gyönyörű hazai tavat - ide tényleg érdemes elmenni

Szelidi-tó - Dunapataj

Szelidi-tó

Fotó: Wikipedia / Wikipedia

A Kiskunság egyik legkedveltebb kiránduló - és nyaralóhelye , nem véletlenül, ugyanis tó homokos stranddal, szállodákkal és kempingjekkel is rendelkezik. Még egy szabadtéri színpad is található is itt, ha aktívabb kikapcsolódásra vágynánk.

Szelidi-tó 5 km hosszú, 150-200 m széles, 3-4 m mély, vízfelülete megközelítõleg 80 hektár, ezzel hazánk ötödik legnagyobb tava. A tó déli partján nyugalomba jutott futóhomok területein pedig kellemes strandok kerületek kialakításra - írja a tó honlapja.

Vádasa-tó - Hegyhátszentjakab

Vadása-tó

Fotó: Wikipedia / Wikipedia

Az Őrség nevezetességét nem csupán fürdőzők, hanem kirándulók, turisták és horgászok is egyaránt felkeresik. A társadalmi összefogás által létrehozott két részből álló tavat, - amely összesen 200 méter széles és 350 méter hosszú - 12 tiszta vizű forrás táplálja.

- A Vadása völgyben, a Vadása patak vízének felhasználásával 1968-ban kezdték kiépíteni a Vadása-tavat. Az elnevezés onnan ered, hogy a környéken sok róka élt, lyukakat ástak a patak mentén így lett a patak neve vad-ásta, vad által ásva, vagyis Vadása - derült ki a tó honlapjáról.

Rukkel-tó - Taksony - Bugyi

Rukkel-tó

Fotó: Wikipedia / Wikipedia

A budapesti agglomerációhoz közeli bányató 1991 óta várja a látogatókat. Rukkel János célja ugyanis az volt, hogy valódi életet leheljen a tó köré, így a kezdetben csak a napért és a kristálytiszta vízért járó vendégeket ma már egy egész vízipark fogadja, sőt még a fenntarthatóságra is ügyeltek, ugyanis idén több száz négyzetméter napaelem került telepítésre.

- Mára már korszerű büfék, sörözők,mosdók, hatalmas parkosított terület 14 pálya csúszda, ugrótorony, és vízibiciklik is várják a feltöltődni vágyókat, összesen 12 hektárnyi vízfelülettel - írja a Waterpark.

Palatinus-tó - Dorog

Palatinus-tó (Dorogi-tó)

Fotó: Wikipedia / Wikipedia

A dorogi-medence legnagyobb mesterséges bányatava különleges látképpel szolgál, ugyanis a part mentén található házak tóba nyúló stégjei igazán egyedi hangulatot árasztanak. Az Esztergom közelében található homokos Palatinus a bányatavakhoz képest viszonylag lassan mélyül, így akár kisgyerekekkel is ideális lehet a fürdőzés, főleg, hogy még egy csúszda is található a strand területén. A 200 méter hosszú füves partszakaszon a büfék mellett pedig bőven akad árnyas-fás rész, ha elrejtőznénk a nap elől - többek között emiatt is kedvelik ennyire a családok ezt a strandot.