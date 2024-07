Török sorozatok hatása: a szappanoperák növelik a turisták számát

Uganadi oldalára havonta körülbelül 1,5 millió rajongó látogat el a világ minden tájáról.

Török sorozatok hatása: világszinten híresek lettek ezek a sorozatok

Fotó: Anadolu via AFP/2019 Anadolu Agency / Anadolu via AFP/2019 Anadolu Agency

Özönlenek a turisták Isztambulba

Mintegy Törökországtól 12 800 kilométerre, az argentin Villa Carlos Pazban, a 66 éves nyugalmazott tanárnő, Raquel Greco egy török ​​romantikus vígjáték epizódját nézi, és emléktárgyai veszik körül, amelyeket az isztambuli útjáról. Az idős nő életében mindösszesen egyszer utazott és akkor a kedvenc sorozatának forgatási helyszínét látogatta meg.

Úgy tűnt számomra, hogy álmodom, nem hittem el, hogy azt élem meg, amit a sorozatban minden nap látok

– mesélte idén áprilisi látogatásáról azidős hölgy.

A nyugdíjas tanárnő története nemcsak azt bizonyítja, hogy a sorozatok egyre népszerűbbek világszerte, hanem hogy a török sorozatok hatása a turizmusra igen jelentős. A szakértők szerint ez annak köszönhető, hogy a sorozatokban nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy kellemes és kívánatos helyszínnek mutassák be Törökországot. Valamint arra is külön figyelnek, hogy a török kultúrát is bemutassák a nézőknek.

Így nem meglepő, hogy már külön olyan utak is foglalhatók, amik egyenesen a forgatási helyszínekre viszik el az érdeklődőket.