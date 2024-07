Utazás repülővel: így készüljünk fel a váratlan helyzetekre

Hetek óta rendszeresek a járatkésések és –törlések Európa-szerte, sokaknak a jó előre megszervezett, lefoglalt nyaralását húzta keresztbe a kiszámíthatatlannak tűnő légi közlekedés. Nyáron a megszokotthoz képest a repülőjáratok sokszorosa közlekedik, hiszen ilyenkor vannak a szabadságolások, nyaralások, sportesemények, idén ráadásul a problémákat csak tetézte egy komolyabb informatikai hiba is. Érdemes tehát felkészülni arra, hogy előfordulhat fennakadás a repülős utazásunk során.

Utazás előtt: hogyan készüljünk fel váratlan helyzetekre?

Pszichológusok szerint az utazás legélvezetesebb része maga a tervezés. Ez magában foglalja az úti cél kiválasztását, a látnivalók feltérképezését és természetesen a szükséges dolgok beszerzését, bepakolását is. Ha repülőútra készülünk, mindig legyen a kézipoggyászunkban váltás ruha, piperecikkek, étel, víz. Ha gyerekkel utazunk, akkor róla is gondoskodjunk, ne csak játékokkal, hanem például pelenkával, bébiétellel is. Ha úgy adódik, hogy több időt kell a reptéren töltenünk, legalább ezek az alapvetően szükséges holmik legyenek nálunk. Fontos, hogy mindig a kézipoggyászba tegyük azokat a gyógyszereket is, amelyeket éppen szedünk, ugyanez vonatkozik az olyan életmentő orvosságokra is, mint az inzulin vagy az Epipen.

Jó tudni, hogy a kézipoggyászunk könnyen feladott poggyásszá változhat: ha a repülőn a fej feletti tároló megtelik a nagyméretű kézipoggyászokkal, akkor a fedélzetről levihetik azokat, így előfordulhat, hogy nem lesz kéznél az, amit eredetileg így terveztünk. Ebben az esetben egy kisebb táskába pakoljuk át mindazokat az értékeket, amelyeket a közelünkben szeretnénk tudni – laptop, okmányok, bankkártya.

Vegyük nagyon komolyan, hogy 2,5-3 órával a gép indulása előtt már a reptéren legyünk!

Hagyjunk elegendő időt a check-inre, a tájékozódásra. Ha késik a gépünk, vagy törölték a járatunkat, hasznos, ha nem az utolsó pillanatban érkezünk és értesülünk a problémáról, így időben meg tudjuk kezdeni a szükséges intézkedéseket. Ehhez érdemes használni a légitársaságok mobil applikációit, amelyek aktuális információkkal szolgálnak a járatunkról.