10 legszebb város: közülük 9 Európában található

Európa dominál a frissen megjelent 10 legszebb város listán, amelyből egy kivételével minden helyezett egy európai város. A ragsorolás az alapján történt, hogy hány olyan épület található az adott városban, amely betartja az aranymetszés szabályát, amelyet évezredek óta használnak az építészetben, hogy kiegyensúlyozott, harmonikus struktúrákban hasznosítsák a természet szépségét. Számos európai főváros szerepel a top 10-es listán, amelyet a brit Online Mortgage Advisor oldal állított össze.

A 10 legszebb város: első helyen Velence

Fotó: robertharding via AFP / robertharding via AFP/John Harden

A 10 legszebb város listája

Kanyargós csatornáival és eklektikus építészetével Velence az első helyet foglalja el. A tanulmány szerint épületeinek több mint 83 százaléka megfelel az aranymetszésnek. Nem csoda hát, hogy az olasz város annyira népszerű a turisták körében: 2023-ban 5,7 millió látogatót fogadott. E számok megfékezésére idén a város vezetése idegenforgalmi adót próbált ki a turizmus visszaszorítására, és nemrégiben 25 fős felső határt vezetett be túracsoportonként.

Olaszország a második legszebb várossal is büszkélkedhet, a főváros, Róma ugyanis 82 százalékos arányt ért el az aranymetszetben, ezzel pedig Európa legszebb fővárosa lett.

Harmadik helyet 81 százalékkal Barcelona foglalta el, ezt követi a csehországi Prága a negyedik helyen. Az ötödik helyen szerepel az egyetlen nem európai város New York. Meglepő, de annak ellenére, hogy olyan ikonikus építményeknek ad otthont, mint az Eiffel-torony és a Notre-Dame, Párizs nem került be a legjobb 10-be – csak a 12. helyet szerezte meg. Az egyetlen francia város, amely bekerült a top 10-es listába az Bordeaux, amely a kilencedik helyen áll 75,3 százalékos szépségpontszámmal. A 2000 éves város számos modern csodája mellett olyan klasszikus szépségekkel is rendelkezik, mint az oszlopos Grand Théâtre de Bordeaux és a kellemesen szimmetrikus Place de la Bourse.

10 legszebb város: az egyetlen francia város a top 10-ben Bordeaux

Fotó: pixabay.com

Szintén a 10 legszebb építészeti város között van a görögországi Athén is a hatodik helyen; Budapest lett a hetedik, Bécs pedig a nyolcadik, végül, de nem utolsó sorban az olaszországi Milánó zárta a 10. helyen.

A top 20-as globális listán Párizson kívül a svédországi Stockholm, az olaszországi Firenze, az izraeli Tel-Aviv, a dán Koppenhága, a marokkói Marrákes, az amerikai Chicago, a holland Amszterdam, a németországi Berlin és a török Isztambul kapott helyet.