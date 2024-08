Ott szúrták szíven Afrikát, ahol az utak véget érnek

Mert éltek és élni akartak.

Rwamagana legdemokratikusabb helye, a kút

Fotó: Lantos Gábor

Nekik ez jutott. Rwamagana falusi kútjából ennél – szemre – tisztább víz folyik. A kút körüli pár négyzetméteren mindenki egyenlő. Nincs tolakodás, nincs sietség. Van, aki beszélget, van, aki beszéltet. A zsebekből előkerülő mobiltelefon – mert a hihetetlen szegénység ellenére ilyenje mindenkinek van – az egyetlen kapocs a külvilággal.

A házakban nincs víz, de Tik-tok van.

Ezt nézik, pörgetik egész nap. Mindent megnéznek, ami a szemük elé kerül. Látnak egy kisfilmet egy távoli, messzi országról. Ahol valami számukra ismeretlen dolog történik: az utcákon minden csupa fehér. A Svédországból feltöltött videón szép ruhába öltöztetett testes ember üldögél egy hatalmas áruházban. Minden nap feltölt egy videót. Minden nap csak ül.

Ülni a ruandai ember is tud. A viskók előtt felejtett, özönvíz előtti kempingszéken. Csak ül és mászik bele az agyába egy másik, számára teljesen idegen világ képe. Pár hét és ez okoz függőséget nekik. Ebből az állapotból csak a napi teendők, a vízért való vánszorgás mozdítja ki őt.

De az agya akkor is ott jár, a számára elérhetetlen világban, miközben a kövér ember lágy kenyérre hajazó mosolya terül szét azon a 4x10 centis képernyőn.

Itt sem lágy kenyér, sem kövér ember nincsen. A mosoly azonban kijut a Muzunguknak is. Sírás is lehetne, de az megmarad annak a nemrég született kisembernek, akit reggel az anyja féltőn csavart saját testére egy lópokróc alá. A szoros kötelékben a gyerekember lábai az égnek merednek, kis fejét is jól odaszorították, anyját látja alulról, minden másodpercben. A nő fején hatalmas műanyag lavór, nem esik le. Rejtély, hogyan csinálják. Mennyit kell gyakorolniuk, hogy ne essen le? Hol teszik meg ezt, ki tanítja meg őket erre.

Ócska, elnyűtt, műanyag papucsában az anya, fején a lavórral, testén a legkisebbel biztosan sétál lefelé az úton. Tudja, egy rossz mozdulat végzetes lenne.

De itt, Rwamagana-külsőn nincsenek rossz mozdulatok.

Ismerős jön vele szemben, megáll, az út mellett beszélgetnek. A távolból kecskemekegést hoz a szél, aztán a hang egyre erősebb lesz. Az ócska kerékpárokra hihetetlen mennyiségű főzőbanánt tettek fel, hárman tolják fel a hegynek. Mögöttük, másik bringán tápióka-gyökerek gurulnak, majd jönnek a kecskék. Mindenki Rwamagana piacára igyekszik.