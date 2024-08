Haldoklik a legendás brit kocsmakultúra

A Sky News brit hírtelevízió tudósítása szerint 239 pub zárt be az év első három hónapjában Angliában és Walesben – 56 százalékkal több mint az előző év azonos időszakában.

Az elmúlt 23 évben több mint 15 ezer pub zárt be a szigetországban, nagyrészt azért, mert a fiatalabb generációk egészség- és fitneszcentrikusabbak, ráadásul idejük is kevesebb van, mint a szüleiknek.

Egyre drágább elvégezni az egyetemet, így a diákok kénytelenek legalább részmunkaidős állást vállalni, így kevesebb idejük van szórakozásra abban az időszakban, amikor kialakulhatnának az alkoholfogyasztási szokások.

Szerepet játszott a trend változásában a koronavírus-járvány is. Azok a diákok, akik a korlátozások alatt kezdték meg a felsőoktatási képzést, nem szokták meg, hogy órák után betérjenek a kocsmába vagy egész éjszaka igyanak, így ez most sem tartozik a mindennapjaikhoz. A járvány ráadásul azt is megmutatta, hogy milyen könnyű mindent házhoz rendelni.

Sorra zárnak be a pubok Nagy-Britanniában

Fotó: Shutterstock

A Világgazdaság rámutat: ezt támasztják alá a statisztikák is: az alkoholt nem fogyasztók aránya 16-ról 19 százalékra emelkedett. A 16 és 24 év közöttiek 26 százaléka tartozik ebbe a kategóriába, míg az 55 és 64 közöttieknek csak a 14 százaléka, mert utóbbiak ragaszkodnak a megszokásokhoz.

Simon Goodman 18 éve van a szakmában, és még sosem tapasztalt olyan alacsony forgalmat, mint az idén a nyár beköszöntéig.

Egyszerűen nem volt vendég. Nagyon bizarr volt ilyen hosszú tapasztalat birtokában

– mondta.

Az embereknek ma kevesebb a pénzük a szórakozásra. A CGA április felmérése szerint azok közül, akik egyébként hetente jártak kocsmába vagy étterembe, ma minden ötödik kevesebbszer teheti meg ezt.

Az árak folyamatos emelkedése miatt egyre nehezebb a kocsmák fenntartása is.

A Brexit óta probléma a munkaerőhiány a vendéglátóipar számára, a minimálbér emelése pedig további terhet jelentett a pandémia és a megélhetési válság mellé. „Az emberek bére emelkedett, és ez teljesen elfogadható, emelkednie is kell, de ha ez az egész összeadódik az ágazatban, ki fog ötven fontot fizetni egy pubban egy sztékért?” – tette fel a költői kérdést a Duke of Cumberland Arms tulajdonosa.