Úgy töltött el egy hétvégét Londonban egy férfi, hogy nem fizetett semmiért

Amikor délelőtt 9:03-kor leszállt a Euston állomáson, George egyenesen a Premier Inn Westminster Abbey Hotel felé vette az irányt, ahol ügyesen szerzett egy ingyen kávét, majd megtervezte a napját. Ezt követően ingyenesen étkezett az előkelő The Dilly szállodában, és még szundikált is a londoni Shepherd's Bushban található The Generator Hostel halljában - számolt be a Mirror.

A második napon mesterien beszivárgott egy 4 csillagos szálloda wellness részlegébe, hogy csobbanjon a medencében és szaunázzon egy jót. Londonban végigjárva George 50 000 lépést tett meg mindössze 48 óra alatt, mivel a tömegközlekedésre sem költött.

A költségkímélő nagyvárosi kiruccanásáról szólva George azt mondta:

Ez a legnehezebb dolog, amit valaha csináltam – azt sem tudtam, hogy mi fog ezután történni.

Fotó: Instagram/georgeredfern25

A pénzkorlátozási kísérletre készülve, elgondolkodott a megjelenésén.

Mielőtt elkezdtem volna a kihívást, úgy gondoltam, az lenne a legjobb, ha elegánsan öltözködnék, így az embereknek már kialakulna egy pozitív képe rólam.

Ami a legjobban zavarta az útja során, az a bizonytalanság, hogy hol is fog aludni:

A kihívás legnehezebb része az alvóhely megtalálása volt, és az a gondolat, hogy nem tudom, hogy hol alszom.

George amikor nekiállt ennek az egyedülálló kihívásnak, az volt a célja, hogy feszegesse a határait, és feltárja a szűkös költségvetésben rejlő lehetőségeket.

George megosztotta történetét arról, hogyan jutott be egy luxusszálloda fürdőjébe, és miképp szerzett magának egy ingyenes hamburgert.

Elmesélte a taktikáját:

Elsőként elmentem mellette, és általában a 4*-os szállodáknál van valaki az ajtóban, de állványokkal volt körülvéve az épület, így nem volt senki az ajtóban, ezért gyorsan be tudtam surranni.

Megfigyelte a többi vendéget, hogy kitalálja a megfelelő belépési stratégiát: "Csak azt figyeltem, hogy mások mit csinálnak, hogy bejussanak a fürdőbe, majd egy nagymama elment mellettem, és bement a fürdőbe, anélkül, hogy beszélt volna bárkivel is"

George ezután egy szemtelen cselhez folyamodott, hogy biztosítsa magának az ételt. Elárulta: „Különböző üzletekbe mentem be, és azt mondtam, hogy a családom egy órával ezelőtt rendelt egy rakás ételt, és nem kaptak mellé hamburgert.”

A kitartás több próbálkozás után meghozta gyümölcsét: