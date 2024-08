Világhírű művész ennek a szállodának a disznója

A legtöbb szálloda svédasztalos reggelije kínál szalonnát. De a Farm Sanctuary SA , egy butikhotel Dél-Afrika borvidékén, ahol nem szolgálnak fel szalonnát, nem véletlenül, ugyanis ez a hely ad otthont a világ egyetlen malac művészének - írja a Travel and Leisure.

Pigcassoooooo! kiáltja Joanne Lefson a farm alapítója, amikor kicsúsztatja a nagy fapajta ajtaját, amely a szálloda előcsarnokaként is szolgál. Nevének hallatán lassan életre kel Pigcasso, a nagyjából 70 kilós koca, aki egy szalmakupacban alszik.

Tudja, hogy itt az ideje két dolognak: az almának és a művészetnek. „Bárkinek adhatsz ecsetet, és tudni fogja, mit kezdjenek vele” – mondja Lefson, a Farm Sanctuary SA alapítója, miközben követik Pigcassót, aki egyértelműen tudja, hová megy, kifelé a pajta ajtaján a műtermébe.

De csak egy disznó van a világon, akinek ecsetet adhatsz, és tudni fogja, mit kell vele csinálni.

Természetesen Pigcasso - akinek festményeit több ezer dollárért árulják a vásárlóknak szerte a világon - nem ezüst ecsettel a szájában született. 2016-ban valakinek a vacsorája lett volna, de az utolsó percben Lefson, a szenvedélyes állatjogi aktivista megmentette a vágóhídról.

Észrevettem, hogy az egyetlen dolog, amit nem evett meg, az az ecset volt

– mondja Lefson. Így hát az alma segítségével – amit jutalomként használ – megtanította a kismalacnak, hogyan kell ecsetet a szájában tartani és festéket kenni a vászonra. A feltörekvő művészt Pigcassónak elnevezni nem volt nehéz. Lefson, az 50-es éveiben járó egykori profi golfozó, gyerekkora óta „menti” az állatokat. Még egy könyvet is írt, „ Ahound the World ” címmel, amelyben több tucat országba tett utazásait mutatja be Oscarral.

A Farm Sanctuary SA a kőkápolna szobája 100 dollár éjszakánként (nagyjából 37 ezer forint). Eközben az istállóban, ahol a szálloda előcsarnoka mellett disznókat, juhokat, kecskéket és csirkéket mentettek meg, ott találhatóak Pigcasso-festményei is és a róla készült cikkek.

A pajtában található a szálloda konyhája is. A Farm Sanctuary SA csak vegetáriánus ételeket szolgál fel – küldetése, hogy „egy együttérzőbb és fenntarthatóbb világot mutasson meg” –, és mivel itt minden nyitott, még egy kis bárányt látni, amint a séf lábai között mászkál.