Ezzel a módszerrel könnyen megtalálhatja gyerekét, ha eltűnne a zsúfolt strandon

Tombol a nyár, ezzel együtt a kánikula, kisgyerekes családok milliói vonulnak ki a tengerpartokra, hogy élvezzék a napfényt, és a kellemes, hűs vízben való pancsolást. Az elkövetkezendő napokban pedig a szokásosnál is melegebb idő várható, így valószínűleg az eddiginél is több család indul strandolni.

Mindezekkel együtt

néhány szülő számára ijesztőnek tűnhet egy ilyen kirándulás, hiszen attól tartanak, hogy a nagy tömegben könnyedén szem elől téveszthetik a gyereket.

Márpedig minden szülő legrosszabb rémálma, hogy elveszíti a gyerekét.

A brit parti őrség munkatársai ezért egy nagyszerű ötlettel álltak elő:

olyan biztonsági karszalagokat osztogatnak a strandon, melynek segítségével a rendőrök könnyedén felvehetik a kapcsolatot az aggódó szülőkkel, hogy közöljék velük, minden rendben, megtalálták a gyereküket. Ehhez nem kell mást tenni, mint ráírni a szülő telefonszámát a gyerek karszalagjára. Ezek a karszalagok bárki számára ingyenesen elérhetőek

a parti őrség online webáruházán keresztül is.

A szülőket lenyűgözte a kezdeményezés, sokan fantasztikusnak, sőt, egyenesen zseniálisnak titulálták az ötletet, volt, aki szerint ez a létező legjobb arra az esetre, ha a zsúfolt tengerparton szem elől tévesztenénk a gyereket, egy másik hozzászóló pedig azt kommentelte, hogy minden szülőnek élnie kellene ezzel a nagyszerű lehetőséggel.

Remélhetőleg idővel nálunk is elterjed ez a módszer, hiszen nemcsak tengerparton, de még zsúfoltabb városi strandokon, vagy akár szabadstrandon is előfordulhat, hogy elkeveredik a gyerek. Ahogyan nem rég megírtuk, a siófoki strandról is eltűnt egy nyolcéves gyerek, megtalálása érdekében az összes fürdőző összefogott, a rendőrök helikoptert riasztottak, földön, vízen, levegőben keresték az eltűnt kisfiút, végül kiderült, hogy a gyerek megunta a strandot, és visszament az apartmanjukba, így a nagy ijedséget végül boldog megkönnyebbülés követte.

Azonban nemcsak a strandon fordulnak elő eltűnéses esetek: zsúfolt bevásárlóközpontokban, plázákban, de akár az utcán is könnyen előfordulhat, hogy egy szülő - bármilyen gondos is legyen - szem elől téveszti a gyerekét. Ilyen esetekben jó szolgálatot tehet egy telefonszámmal ellátott karszalag. Júniusban például egy vadasparkban tett óvodai kiránduláson otthagytak egy négyéves kisfiút. A fiúnak egy férfi segített, aki a park irodájához fordult segítségért. Korábban arról is írtunk, hogy eltűnt két kisgyerek egy pesterzsébeti óvodából és ezt legalább harminc percig egy óvónő se vette észre. Májusban pedig a rendőrök segítettek egy bajba került gödöllői kisfiúnak, aki zokogott, fázott és halálra volt rémülve.

