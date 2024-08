Még mindig nem ért véget a fesztiválszezon, ezek a programok várják a hétvégén

Fesztiválutca lesz a 15. Kolozsvári Magyar Napokon

Fotó: Facebook / Kolozsvári Magyar Napok

Fesztiválutcával és színes programkavalkáddal várják a 15. Kolozsvári Magyar Napok (KMN) résztvevőit szerdától az erdélyi városban, ahol este a főtéri koncertsorozat is elkezdődik a Zanzibár és a Neoton Família fellépésével. A Kárpát-medence egyik legnagyobb kulturális seregszemléjének számító Kolozsvári Magyar Napokon szerdán a Farkas utcában nyílik meg a kézműves és termelői vásár, valamint a múzeumok és könyvkiadók sétányát befogadó fesztiválutca. A régi-új helyszín idén sokkal tágasabbnak hat, mint a korábbi években, hiszen számos mellékutca alakult gyalogos övezetté.

A fesztiválon a magyarországi múzeumok is jelen vannak és várják interaktív múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, játékokkal a gyerekeket,

A Kolozsvári Magyar Napokon idén 76 helyszínen több mint 550 program zajlik, a részletes programkínálat a Magyarnapok.ro honlapon és a fesztiválappon böngészhető.

Vasárnapig látogatható a Magyar fotóművészek Amerikában című kiállítás



Fotó: Facebook / Szépművészeti Múzeum

Eddig ötvenezren látták a Szépművészeti Múzeumban látható Kertész, Moholy-Nagy, Capa Magyar fotóművészek Amerikában című tárlatot, amely a vasárnap tekinthető meg utoljára. A kiálltás első alkalommal mutatja be átfogóan az Amerikai Egyesült Államokba kivándorolt magyar származású fotográfusok munkáit. A több mint 170 művet felvonultató tárlaton 32 olyan alkotó szerepel, akik meghatározónak tekinthetők az Egyesült Államokban letelepedett magyar fotográfusok közül. A kiállított művek nagy részét 17 amerikai gyűjtemény, köztük a Virginia Museum of Fine Arts, az Art Institute of Chicago, a los angelesi The Getty, vagy a washingtoni National Gallery of Art kölcsönözte a bemutatóra.

Bujtor István Filmfesztivál lesz Keszthelyen



Fotó: Facebook / Bujtor István Filmfesztivál

Hatvannégy versenyfilm mellett az ikonikus Ötvös Csöpi-sorozat alkotásai, valamint díszvendégek is várják a közönséget az augusztus 22-én kezdődő Bujtor István Filmfesztiválon, Keszthelyen. Az augusztus 25-ig tartó filmfesztiválon az ikonikus Ötvös Csöpi-sorozatból A Pogány Madonna című filmet is láthatja a közönség. A sorozatból Az elvarázsolt dollár és a Hamis a baba című alkotások vetítése is szerepel a programban. A Pogány Madonna-szobrát a Hamis a babával együtt a Bujtor-emlékkiállításon tekinthetik meg az érdeklődők. Az eseményen számos alkotó személyesen is jelen lesz. A Bujtor-díjak átadását augusztus 25-én tartják a Balaton Színházban, a Bujtor-család jelenlétében. A Csöpi-filmek kivételével minden alkotás és beszélgetés ingyenesen látogatható. A részletes program a www.bujtorfilmfesztival.hu oldalon érhető el.