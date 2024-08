8 lélegzetelállító kastély Európában, ahol meg is szállhat éjszakára

A 14. századi épületben már nem laknak szerzetesek, de a személyzet szerint továbbra is nyugodt, békés kolostori hangulat jellemzi. A kastély 24 szobával rendelkezik, és a szálloda középkori tornyának egykori börtönében egy luxuslakosztályt is kialakítottak. A kastélyhoz tartozik egy szabadtéri medence, illetve egy napozóterasz is.