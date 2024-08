London kísértetjárta fogadói rengeteg titkot rejtenek

The Prospect of Whitby – Wapping

A Prospect of Whitby London legrégebbi folyóparti kocsmája, amelynek története egészen 1520-ra nyúlik vissza. Belül egy eredeti kőpadló, a mennyezetet pedig beépített régi hordók és hajóárbocok díszítik. A Temze partján, egy II. osztályú műemlék épületben található, és olyan hátborzongató története van, hogy egykor nem véletlenül hívták Ördög kocsmának.

A kalózok, a csempészek és a tolvajok ittak itt, akárcsak George Jeffreys bíró – egy 17. századi bíró, aki állítólag több száz embert ítélt akasztás általi halálra. A pletykák szerint szelleme kísérti a kocsmát, többekkel együtt, köztük Mary Frith, a hírhedt zsebtolvajjal, akit más néven Moll Cutpurse-ként ismernek

The Viadukt Taverna - Holborn

Az Old Baileyvel szemben található Viaduct Taverna kísérteties kocsmájában öntöttvas oszlopok vannak díszes, vert réz mennyezettel. A kocsma a Newgate börtön helyén épült, a földszinten pedig régi „cellák”, találhatóak ahol állítólag foglyokat tartottak. Ezeket a cellákat a vendégek szabadon felfedezhetik, egy nyikorgó, meredek lépcsőn át. A sötét, nyirkos térben egy függő hurok és egy rozsdás fémketrec is található. Állítólag az itt dolgozók sem szeretnek egyedül lemenni oda, ami érthető, hiszen 1996-hoz hasonlóan a tulajdonos állítólag a pincébe zárva találta magát, miután az ajtó minden látható ok nélkül becsapódott.

The Rising Sun - Smithfield

Ezt a kocsmát a Szent Bertalan Kórház mellett a 19. század elején az embercsempész bandák kedvenc helyének tartották. Ezek a bűnözők állítólag bedrogozták és meggyilkolták a fogadóban lévőket, majd eladták a holttestüket a kórháznak orvosi kutatás céljából.

Nem meglepő módon azóta több paranormális tevékenységről is beszámoltak itt.

Az egyik figyelemre méltó eset az úgynevezett „pervy” szellem. Egy nő ugyanis arról számolt be, hogy a zuhanyozás közben megzavarta egy jelenség– majd elhúzta a zuhanyfüggönyt, és egy jeges kéz a hátához ért.

Az emeleten lakó csaposlányok arra ébredtek, hogy egy szellem ül az ágyuk végén, és szépen lassan lerángatja róluk a takarót.

Morpeth Arms – Millbank

Első pillantásra ez a 19. századi ivó egészen világosnak, szellősnek és kellemesnek tűnik. A felszín alatt azonban az 1816-ban megnyílt és 1890-ben bezárt egykori Millbank börtönből fennmaradt alagutak és cellák lapulnak .