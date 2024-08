Luxushajó, amin nem csak nyaralnak, hanem laknak is az emberek

A The World luxushajónak számos leírása van, de a „tengerjáró hajó” nem tartozik ezek közé – mondta Jim Minarik a hajó egyik lakosa.

Az egyetlen dolog, ami hasonló a világ és a tengerjáró hajó között, az az, hogy a vízen lebegnek” – tette hozzá. „Ha a hajónk tengerjáró hajó lenne, valószínűleg 1500 utas lenne. Amikor nagyon sokan vagyunk, akkor is maximum 2-300 -an vagyunk összesen.

A The World hajónak 165 magántulajdonban lévő lakása van, a 290 négyzetméteres stúdió lakásoktól egészen a 3240 négyzetméteres négy hálószobás rezidenciákig.

Minarik és felesége 2020-ban vásárolták meg lakásukat, és azt tervezik, hogy évente egy-két hónapot töltenek a hajón. Elmondása szerint azonban ma már akár az év felét is a fedélzeten töltik.

„Úgy találtuk, hogy nagyon szeretjük az itteni közösséget, és ezt a fajta utazási módot – nagyon kényelmes” – mondta. – Folyamatosan lát valami újat az ember.

Minarik elmondta, hogy annyira beleszerettek az élménybe, hogy végül vettek egy második, nagyobb lakást a The World-ön, így az első lakást a családnak és a barátoknak tartják fent.

Fotó: The World

Mint sok más hajó, a The World is számos étteremmel és bárral, jógaórákkal és edzőteremmel, két medencével, egészségügyi központtal és éjjel-nappali szobaszervizzel is rendelkezik. De a hasonlóságok többnyire ezzel véget is érnek - írja a cnbc.

„Ez egy demokratikus társadalom a fedélzeten” – mondta Eddie Wong, a hajó igazgatója. „Szavaznak olyan dolgokról, mint az útvonal, megszavazzák a hajó felújítását”, valamint az igazgatótanács tagjait is.

Az útvonalak évente változnak- mondta Wong. A 2026-os menetrendet véglegesítették – mondta –, és az Antarktiszon, Francia Polinézián és a Húsvét-szigeten is megállnak, amelyek közül az utóbbit „a világ egyik legkeresettebb helyszínének” nevezte.

A hajó évente körülbelül 100 kikötőben dokkol, néhány óra helyett azonban két-öt napot is ott tölt egy-egy megállóban.

Több tulajdonos teljes időben él a hajón, de a legtöbben úgy jönnek-mennek, ahogy akarnak – mondta.

Sok tulajdonos észak-amerikai- mondta Wong.

De körülbelül 20 különböző nemzetiségű lakosunk van… sok ausztrál is van a fedélzeten

– árulta el.