Kevés a bevétel, megváltozik a párizsi Disneyland

A szórakoztatóipari óriás megerősítette, hogy az új attrakcióban olyan ikonikus karakterek szerepelnek majd, min Mufasa, Simba, Timon és Pumba. Az új részleg célja, hogy életre keltse az Oroszlánkirály című mesét, miközben a vendégek elmerülhetnek a kalandokkal teli vízi attrakcióba. A látogatók karakterinterakciókon és tematikus éttermeken keresztül térhetnek be Az Oroszlánkirály világába, felejthetetlen élményt teremtve ezzel minden korosztálynak - írja a The Sun.

A szórakoztatóipari óriás egyébként a vártnál gyengébb bevételről számolt be az elmúlt negyedévben.

A régóta várt új látványosság egyébként 2022 óta készül. Tavaly a Disney bejelentette, hogy a következő tíz évben 47 milliárd fontot (nagyjából 21631 milliárd forint) költenek.

A globális márka azt tervezi, hogy a többletforrásokat vidámparkja üzleteinek fejlesztésére fordítja.

Ez az összeg a duplája lenne annak, mint amit az előző évtizedben költöttek. Az új kiegészítések a vidámpark 1,7 milliárd fontos beruházásának részét képezik.

A hatalmas átalakítás részeként a Walt Disney Stúdióparkot is átnevezik Disney Adventure World-re.

A márkaváltás része egy átalakított új bejárati rész, egy "szabadtéri filmstúdióval", ahol a vendégeket "elbűvölő filmpremierre viszik el Hollywood szívében".

A World Premier névre keresztelt új bejárat 2025 tavaszán nyílik meg.

Szintén újdonság lesz az Adventure Way, egy gyönyörű kertes sétány, egy étteremmel és társalgóval. A park további újdonságai az Alice & the Queen of Hearts: Back to Wonderland című Disney musical lesz. A Marvel Bosszúállók részlegén 2024 végén pedig új éjszakai látványosság is lesz.

A Disney Davy Crockett Ranch bungalóit is korszerűsítik az új Disneyland Hotel újbóli megnyitása után az év elején.

A párizsi Disneyland elnöke, Natacha Rafalski a elmondta, hogy a Walt Disney Studios Park több mint 90 százalékát átalakítják.

Az új név egybeesik a várva-várt, új tematikus világgal, a World of Frozennel – amelyet a Disney 2026-ban nyit meg.

A Disney számos új látnivalót jelentett be amerikai parkjai számára, köztük egy Encanto témájú túrát a floridai Animal Kingdom Parkban és egy Disney gonoszokat felfedező területet a California Adventure Parkban.