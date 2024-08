Minden gyerekkori álma valóra válhat ebben a házban, ami olyan, mint egy babaház

Polly Pocket's-rajongók, figyelem! Gondoltak már valaha is arra, milyen jó lenne, ha létezne egy életnagyságú verzió ezekből az imádnivaló, színes, vidám kis házakból, és eltölthetnének benne néhány csodás napot?

Most ezt megtehetik, ugyanis az Airbnb különleges meglepetéssel készült vendégei számára a Polly Pocket's gyerekjátékok 35. évfordulója alkalmából: egy éjszakát tölthetnek el egy Polly Pocket's házak mintájára épült, hangulatos kis luxusapartmanban, ahol újraélhetik gyerekkoruk világát.

Az álomlakosztályhoz természetesen olyan kényelmi szolgáltatások is hozzátartoznak, mint egy gigantikus, retro hűtőszekrény, tele olyan finomságokkal, amelyekről a 90-es évek gyerekei mindig is álmodtak, és egy gardróbszekrény színes, tarka ruhákkal, amelyeket nyugodtan felpróbálhatnak az itt megszálló vendégek. Nem beszélve arról a mesés szépítkező szobáról, amiről talán mindannyian ábrándoztunk kislány korunkban: fésülködőasztalka, körömmatricák, és pillangós hajcsatok kavalkádja várja a betoppanó vendégeket. A kézművesség szerelmeseinek pedig lehetősége nyílik színes, egyedi karkötők készítésére is.

Ha pedig eljön az éjjel, álomra hajthatja fejét Polly életnagyságú, kényelmes kanapéján, kalandor típusú vendégek azonban választhatják az apartman udvarán található akciósátrat is, előtte pedig még megcsodálhatja a ragyogó csillagokat a szabad ég alatt.

A mesés Polly Pocket's villa a Massachusetts-i Littleton nevű városban található, és 32 ezer forintnyi összegért foglalható le.

Az egyedi apartman csak szeptember 12-14 között tart nyitva, foglalni pedig augusztus 21 és 28 között lehet, és csak egy éjszakára szól.

Akik lecsúsznak a foglalásról, azoknak sem kell búcsúzniuk, legközelebb szeptember 16 és október 6 között újra látogatható lesz.

Azonban nem a Polly Pocket's ház egyetlen tematikus jellegű apartman, aki például rajong a Harry Potterért, még messzire sem kell utaznia: Egerben található az egyedi kivitelezésű, 4 csillagos Excalibur mini hotel, hasonló stílusban várja a rajongókat Szentendrén a Dunakavics apartmanhotel, létezik azonban Star Wars-hotel is, korábban pedig írtunk 5 külföldön található, Disneyland-hez hasonló vidámparkról, melyekhez tematikus szállodák is tartoznak, ahol a népszerű mesék díszletei alapján berendezett szobák várják a messziről érkező vendégeket.

Forrás: DailyStar