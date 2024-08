A nyár utolsó napjai is a fesztiválok jegyében telnek

Fotó: Facebook / SZIN

Szerdán nyitja meg kapuit az 56 éves múlttal rendelkező Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN), ahol mások mellett Zara Larsson, Armin van Buuren és Kamrad is fellép. A fesztivál négy napon át, augusztus 28-tól 31-ig tart az újszegedi Partfürdő területén. Tíz zenei színpadon, több mint 200 előadó lép fel. A nemzetközi sztárok mellett a magyar könnyűzenei előadók színe-java is fellép többek között Rúzsa Magdi és a Valmar.

Megkezdődött a Budapest Central European Fashion Week

Fotó: Facebook / Budapest Central European Fashion Week

Kezdetét vette hétfőn a Budapest Central European Fashion Week (BCEFW), amelyen divatbemutatók, kerekasztal-beszélgetések, workshopok és stúdiólátogatások, valamint a Fashion Hub program is várja a közönséget szeptember 1-ig a fővárosban. A BCEFW részeként augusztus 31. és szeptember 1. között hazai és régiós márkák vonultatják fel legújabb SS25 kollekcióit a Millenáris G épületében. Az eseményen megismerkedhet a közönség 24, többek között szerb, marokkói, szlovén, lengyel, szlovák, bosznia-hercegovinai, valamint ukrán tervezők munkáival. A kifutón felbukkannak a jól ismert lokális márkák kollekciói is, a catwalk show-k és BCEFW Showcase bemutatók keretein belül bemutatkoznak New Generation és Young Talents kategóriák fiatal tehetségei is. A hétvégi programot színesíti a saját szervezésű bemutatók és prezentációk, jelentős hazai márkák és a nemzetközi színtéren is elismert tervezők főszereplésével.

Százötven programmal várják a látogatókat a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesztiválon

Fotó: Facebook / Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva

Pénteken kezdődik és vasárnapig tart a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva nevű fesztivál, amelyen 50 helyszínen mintegy 150 programmal, koncertekkel, zene- és táncelőadásokkal, kiállításokkal és ékszerbemutatókkal várják városszerte a látogatókat. A város kulturális intézményeinek, művészeti egyesületeinek és üzleti vállalkozásainak összefogásával megvalósuló sorozatban zenés programok, koncertek, balett- és hastáncbemutatók, street salsa és kortárstánc előadások is helyet kaptak, a szentendrei múzeumok meghosszabbított nyitva tartással és számos egyedi programmal készülnek, többek közt nemzetközi kortárs ékszerkiállítással, iparművészeti ékszervásárral. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy Szentendre belvárosában korlátozott számú parkolóhely áll rendelkezésre, ezért aki teheti, inkább tömegközlekedéssel vagy gyalogosan érkezzen a rendezvényre. A fesztivál részleteiről a www.szentendreejjelnappalnyitva.hu oldalon lehet tájékozódni.