A Robbanó-tó partján van a világ legrondább csodastrandja

Pillanatkép a Pfunda-teagyárból

Fotó: Lantos Gábor

A tea és a kávé Ruanda két legfontosabb élelmiszere, amelyet exportálnak, s amely nem csak az afrikai kontinensen ismert. (Bár magam elég nagy teafogyasztó vagyok, sosem láttam még Európában ruandai teát, igaz, célzottan nem is kerestem.) De hinnem kell a nálam sokkal okosabbaknak: a ruandai tea világhírű.

Az ország kedvező földrajzi fekvése, a magas hegyek, a sok eső mind-mind kedvez a tealevelek fejlődésének.

A ruandai ember persze azt mondja, hogy övék a világ legfinomabb teája. Lehet ezt marketingdumának tekinteni, de akkor is ezt mondják. Néhány perces várakozás után érkezett meg a gyár egyik, turistákra szakosodott vezetője, aki fehér köpenybe öltöztettet bennünket, fejünkre hófehér Pfunda-sapka került, s máris elindulhattunk az üzemlátogatásra. Erről csak azért nem írok, mert készítettem róla egy kisfilmet, amit most önök is megtekinthetnek.

A Pfunda teagyár Ruanda egyik legfontosabb üzeme. Nem volt az sem véletlen, hogy Paul Kagame elnök 2023 májusában, a nagy ruandai árvíz idején személyesen látogatta meg a gyárat és biztosította támogatásáról az akkor éppen elég kilátástalan helyzetben lévő ottaniakat.

Innen indultunk tovább a Kivu-tóhoz.

Az első látvány meghökkentő volt: mintha egy olajfúró torony állt volna a tó közepén.

Később kiderült, hogy ez nem az, illetve majdnem: a torony a víz alatti metángáz kitermelésére szolgál.

Ez a torony a metángáz kitermelésére szolgál a Kivu-tavon

Fotó: Lantos Gábor

Éppen ezért nevezik Gyilkos-tónak a Kivu-tavat. Vagy mondhatnám a másik nevét: Robbanó-tó. Mert az még rendben van, hogy a tó mélyén lévő metángázt gazdasági szempontból hasznosítani lehet, de azért, amikor a fából ácsolt lélekvesztőn, egy szál motorra és két hajóskapitányra bíztuk magunkat, akkor jobbnak látta az ember csak élvezni a kirándulást és nem azon gondolkodni, hogy alatta bármikor felbugyoghat a metán.

A Kivu-tó partján már vártak bennünket, indulhatott a csónakázás. Elsőként azonnal a metántermelő torony mellé siklottunk. A Kivu amúgy bantu nyelven tavat jelent, a névadás itt nélkülözött mindenfajta nagy gondolkodást. Önmagában az, hogy ide, a metántorony tövéhez elhoztak bennünket, nagy megtiszteltetésnek számított. Nem túl messze a toronytól nagy csónak ringott a tavon, benne legalább egy tucat fegyveres katona ült.

Mint megtudtam, határőrök voltak, hiszen azon a helyen, ahol a csónak állt, húzódott a ruandai-kongói határ.

Mi viszont a part felé fordultunk. miután elhagytuk a metántornyot.