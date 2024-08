Szent István Napok: koncertek, tűzijáték és kézműves vásárok

Fotó: Facebook / Csárdafesztivál

Tizenkétféle lecsó kóstolható a Csárdafesztiválon a budapesti Vörösmarty téren augusztus 17. és 20. között Szent István-nap alkalmából. A klasszikus magyar fogások mellett székely étkek és vadételek, hagyományos kolbászok, sertéshúsból készült különlegességek is megjelennek az eseményhez csatlakozó csárdák kínálatában. Minden csárda egy csak rá jellemző étellel és 1500 forintos menüvel is készül. Minden rendezvényhelyszínen lesznek olyan ételek, amelyek nem tartalmaznak glutént, illetve laktózt. Az érdeklődők autentikus néptáncbemutatókon és népzenei koncerteken is részt vehetnek. A fesztiválon a helyi régiók ízeit mutatják be és tizenkétféle lecsót, közte a tökös lecsót is megkóstolhatják az érdeklődők. A gasztronómia mellett kulturális programok, a hagyományokat őrző és ápoló zenekarok, táncegyüttesek, énekesek, előadóművészek fellépése várja a közönséget. Az ünnepségsorozatról ITT tájékozódhat.