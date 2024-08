Turisták megölésére buzdítanak Mallorcán

A spanyol üdülőváros egyik épületének falára az „ölj meg egy turistát” felirat került fel. A Mallorca Daily Bulletin szerint elsőként Maria Antònia Sansó, a Manacor a jobbközép Partido Popular párt politikusa határolódott el az esettől.

Azt mondta:

Ez a graffiti semmi esetre sem képviseli Manacor lakói többségének a véleményét.

A tanácsos ragaszkodott ahhoz, hogy szívesen látják a turistákat. Maria is elismeri a „túlturizmussal” kapcsolatos növekvő társadalmi nyugtalanságot , de ezt a graffitit „teljesen indokolatlannak” minősítette.

Mallorcára továbbra is rengeteg turista érkezik a főszezonban, és egyre intenzívebben zajlik a helyiek kiszorítása is, sokaknak ugyanis elege lett a tömegből és az emelkedő bérleti díjakból.

Eszkalálódtak a tiltakozások Menorcán is. Szombaton délelőtt 250-en töltötték meg a strand közelében lévő nyilvános parkolót. A tiltakozás megakadályozta, hogy a turisták kijussanak a strandra, ahol törölközőkből álló mozaik is volt „SOS Menorca” felirattal - számolt be a Mirror.

Spanyolországban a tiltakozások idején általánossá váltak a látogatókra utaló graffitik, különösen Mallorcán. Az egyik legtöbbször használt kifejezés: „a turista menj haza ”.

Az elmúlt néhány hónapban számos turizmusellenes tüntetés zajlott Spanyolország-szerte. Barcelonában turisták tömegei szembesültek a tüntetőkkel , akik vízzel spriccelték le őket. Malagában 15 000 ember tiltakozott a tömegturimus ellen.

A spanyol lakosok fő aggodalma az, hogy saját otthonukból taszítják ki őket, emellett túl sok bérelhető ingatlan száma a turisták pedig kulturális és történelmi helyszíneket rongálnak meg.

Az elmúlt 12 hónapban ugyanis drámaian megnőtt a turisták száma Mallorca népszerű üdülőhelyén. 2023-ban ez a szám 1,3 millióval nőtt, és elérte a 17,8 milliót. 2024-re az előrejelzések szerint ez a szám további két millióval fog növekedni, és eléri a 20 milliós határt.

A Baleár-szigeteken már régóta tiltakoznak a helyiek a tömegturizmus ellen, nem rég beszámoltunk róla, hogy láncokkal zárták el az apróbb utcákat, sikátorokat.