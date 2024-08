Ez a fantasztikus uszoda úgy fog kinézni, mint egy amfiteátrum

Bár a Tejo folyó torkolata óriási, több mint 80 négyzetkilométeres terület, Lisszabon központjában meglepő módon nincs szabadtéri fürdőzésre lehetőség: a legjobb fürdők messze vannak, és zsúfoltak, kiépített strand pedig nincs a folyón.

Ezen az áldatlan állapoton változtat majd az X-Atelier és az Atelier BAUM terve, a Loop Pool Tejo.

A Loop Pool neve is utal a körformára, de a kialakítása egy vízcseppet is megidéz; a bevezető móló után többféle funkciót is kínál a „körút”.

A Loop Pool egyik oldala a kifelé emelkedik majd, azaz a folyóra néző napozóteraszt kínál, szemben viszont a kör középpontja felé lejtős, így létrehozva egy amfiteátrumot.

Kint úszni és búvárkodni is lehet majd, míg bent egy nyugodtabb, szűrt vizű medencében úszhatnak a pihenni vágyók.

A terv része a meglévő Braço de Prata ponton átépítése a várost a folyójával összekötő platformmá - írta meg a Roadster.

Az északi napozóterasszal szemben, délen hátat fordítva a medence nyüzsgésének egy másik pihenőterület található, ami közvetlenül a folyóhoz vezet, és ami kajak- és SUP-kikötőként szolgál majd. Bent, a medencerészben egy újabb gyűrű árnyékot nyújt majd a pihenni vágyóknak.

Nem kevésbé különleges tursiztikai célpontnak ígérkezik

az olaszországi Herculaneum ősi strandja sem, amelyet közel 2000 évvel ezelőtt a vulkáni hamu betemetett, nemrégiben azonban újra megnyitották a látogatók előtt.

Az ókori strand rendkívüli és egyedülálló hely a világon. Annak érdekében, hogy a jövőben is megőrizzék, csökkentették a folyamatos áradások kockázatát és az ásatás stabilitását fenyegető veszélyeket.

Ahogy az Origo beszámolt róla, három év intenzív munka után az ősi fürdő fejlesztése, és a korábban az általa elfoglalt terület vízelvezetése és feltöltése révén a létesítmény két évezred után ismét látogathatóvá vált.

A Pompeji közelében fekvő Herculaneum városát a Vezúv kitörése után három méteres vulkáni hamutakaró borította. A feltételezések szerint több mint 1000 ember halt meg a kitörést követően.

A strandot eredetileg az 1980-as és 1990-es évek között fedezték fel, amikor rábukkantak a város lakóinak csontvázaira egy ásatás során.