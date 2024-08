Utószezoni nyaralás: olyan előnye is van, amire sokan nem is gondolnának

Ugyanakkor számos tengerparti városba vonattal is eljuthatunk.

Utószezoni nyaralás: a légitársaságok ősszel is érvényben marandó nyári menetrendjei révén még sokáig kényelmesen eljuthatunk a tengerpartra (illusztráció)

Fotó: Shutterstock /Copyright (c) 2021 Yaroslav

Utószezoni nyaralás: hová érdemes menni?

Utószezoni nyaralás külföldön: a szeptemberben kezdődő utószezonra már egy ideje biztosan nem igazak azok a korábban elterjedt vélekedések, hogy a nyaraló "rosszabbat" kap a pénzéért. Azaz rosszabb időt, a nyári vendégek által leharcolt szálláshelyeket, kimerült és már nem olyan lelkes helyi szolgáltatókat. A tengerparti nyaralás repülővel, a last minute tengerparti utak a turizmus fontos hívószavaivá váltak mind a szolgáltatók, mind az utószezoni nyaralás mellett döntők oldalán. Ezt nagyban elősegítette, hogy a klímaváltozás miatt

már nemcsak a nyári hónapokban örvendhetnek strandidőnek a napfény szerelmesei, hanem az utószezon mind hosszabbra nyúló heteiben is.

Bár all inclusive tengerparti nyaralás tervezése esetén akár a távoli Grenada is jó választás lehet, a tengerparti nyaralás hívei Európa klasszikus nyaralóországaiban is jól érezhetik magukat.

Horvátországban a Kvarner-öbölben és az Isztriai-félszigeten is nagyot lehet pihenni ősszel a 25-30 Celsius fokos időben, de azok sem csalódnak, akiket a Rab sziget homokos strandjai vonzanak Horvátországba. De Lopar sem jelent tévedést: közel tucatnyi homokos strand várja a vendégeket.

Görögország a magyar utazók, a tengerparti nyaralás kedvelőinek másik örökzöld célpontja Horvátország mellett. S bár idén ellentmondásos hírek érkeznek arról, megtelt vagy épp kiürült-e az egyik leglátogatottabb görög sziget, Szantorini, az utószezoni nyaralás mellett döntőknek ez alighanem mindegy is. Hiszen a tényleg fantasztikus Szantorini mellett ott van a történelmi-kulturális látnivalókban kiemelkedően gazdag Athén, ahonnan akár egynapos kirándulással is strandolhatunk.

De tengerparti nyaralás esetén Görögországban ott vannak a nagy klasszikusok, mint Rodosz, ami nem csak Görögország, hanem az egész világ egyik leginkább napsütötte helye, Krétáról már nem is beszélve. Krétán nyáron rendkívüli a forróság, de ősz ideális lehet az utószezoni nyaralás híveinek, hiszen

nagyjából szeptember végéig a keleti és a déli részén a tenger szinte biztosan alkalmas a fürdésre.

A tengervíz egyébként Görögország számos partján szeptemberben 23-24 Celsius-fokos.