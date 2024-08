Folytatódik az egyik legrégebbi magyarországi vár újjáépítése

Az 552 méter magas hegyen álló Füzér Vára örökségünk legkülönlegesebb építményei közé tartozik. Részben azért, mert hazánk legősibb fennmaradt kővárainak egyike, másrészt az erőd Magyarország hét természeti csodája egyikének számító vulkáni kúpon áll.

Első írásos említése 1264-ből származik, bár valószínűleg már a tatárjárás előtt is létezett. A füzéri várat, a feltételezések szerint az Aba nemzetség építtette az Árpád-korban; II. András, Károly Róbert és több ismert magyar nemesi család is birtokolta a több száz év alatt. A Wesselényi-összeesküvés után a várat elkobozták, majd az osztrák császári katonaság felégette és elhagyta az épületet. 1977-től kezdtek hozzá a régészeti feltárásokhoz, majd 1992-től renoválási munkák kezdődtek, majd több mint egy évtizedes előkészítés eredménye volt, hogy 2014–16 között felépülhetett az úgynevezett alsóvár, megújult a felsővár várkápolnája, palotaszárnya és alsó bástyája is.

A vár felújítása napjainkban a Nemzeti Várprogram keretében folytatódik.

Elkezdődhet a füzéri vár felújításának harmadik üteme

Fotó: MTI/Vajda János

Tíz éve használhatják a látogatók a vár felé vezető utat, parkolót és a sétányt. Ezután készült el a felső vár gótikus ökumenikus imahelyként szolgáló várkápolnája, a palotaszárnya, pinceszintje, padlástere és alsó bástyája. A Magyar Építők cikke kitér arra, hogy a második ütem munkálatait 2019-ben kezdték el, amelyben a konyha és a sütőház születhetett újjá.

A projekt III. ütemének kivitelezésére a LAKI Épületszobrász Zrt. nyerte el a megbízást - 3,98 milliárd forintért - az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetmény szerint.

A cég feladata lesz többek között a kaputorony négy szintjének, a sáfárháznak az újjáépítése.

Ebben a szakaszban végzik el a kapubástya, a tömlöc, az óratorony rekonstrukcióját is. A kivitelezésben érintett terület közel 650 négyzetméter.

Ezenkívül statikailag megerősítik a kijelölt szakaszon a várfalakat, és leburkolják közel 400 négyzetméteren a várudvart.

A történelmi épület kedvelt turisztikai célpont, gyönyörű környezetben fekszik, és csodálatos kilátás nyílik a Nagy-Milicre, a Háromhutai-hegycsoport erdő borította csúcsaira és a Felső-Hegyköz medencedombságára.