Újabb országnak lett elege a turistákból, óriási áremelés jön

A kormány kedden közölte, hogy a nemzetközi látogatói, valamint a természetvédelmi és turisztikai díjakat október 1-jétől 35 új-zélandi dollárról (7700 forint) 100 új-zélandi dollárra (22 ezer forint) emeli, hogy „biztosítsa a látogatói hozzájárulást a közszolgáltatásokhoz és a magas színvonalú élményekhez az országban tett látogatás során. Ausztrália állampolgárai és a legtöbb csendes-óceáni országból érkező mentesül az illeték alól.

A világ számos népszerű turisztikai célpontjához hasonlóan Új-Zéland is küzd a turisták természeti környezetre gyakorolt káros hatásával, mivel a nagyszámú turista miatt az infrastruktúra túlterhelt.

A 35 dolláros (7700 forintos) illetéket 2019 júliusában vezették be, de ez nem volt elegendő a sok látogatóval járó költségek fedezésére. A kormány szerint a díj versenyképes, és bíznak abban, hogy Új-Zélandot továbbra is vonzó látogatói célpontnak fogják tartani - írja a The Guardian.

Az idegenforgalmi miniszter, Matt Doocey szerint az illeték biztosítja, hogy

a nemzetközi látogatók hozzájáruljanak a nagy értékű természetvédelmi területekhez és projektekhez, például a biológiai sokféleség támogatásához a nemzeti parkokban.

Az ország turisztikai iparának szövetsége azonban úgy véli, hogy a magasabb díjak elriasztják a látogatókat, különösen mivel az ágazat - amely egykor Új-Zéland legnagyobb exportbevételét jelentette - még mindig küzd a Covid-19 járvány idején bevezetett szigorú határzárakból adódó pénzügyi veszteséggel.

Új-Zéland turisztikája elmaradott a világ többi részéhez képest, és ez tovább rontja globális versenyképességünket

- mondta Rebecca Ingram, a szövetség vezérigazgatója. Tavaly több mint 3,2 millió turista látogatott Új-Zélandra, köztük 1,3 millió ausztrál - tette hozzá.

Az idegenforgalmi adó által érintett legfontosabb piacok közé tartozik az Egyesült Államok, Kína, az Egyesült Királyság, India, Dél-Korea és Németország, ahonnan együttesen egymillió turista utazott az országba.

Egy felmérés szerint az utazási exportbevételek 5 százalékkal csökkentek a járvány előtti időszakhoz képest. A hivatal szerint a látogatók száma nagyjából 80 százalékát teszi ki a határzárak előtti szintnek. Az új-zélandi kormány a közelmúltban emelte a látogatói vízumköltségeket, és a regionális repülőterek díjainak emelésére is javaslatot tettek. Ez „hármas csapás az ágazatunk számára, amely keményen küzd Új-Zéland gazdasági fellendüléséért - mondta Billie Moore, az NZ Airports vezérigazgatója.