Elképesztő új luxushajót mutatott be a Ritz-Carlton

A gCaptain híradása szerint szeptember elején első útjára indult a Ritz-Carlton nemzetközi szállodalánc második utasszállító hajója. A luxushajó abban különbözik a hagyományos tengerjáró hajóktól, hogy kialakításával és szolgáltatásaival azt a színvonalat biztosítja a tengeren is, amit a szállodalánc vendégei a hagyományos szárazföldi szállodákban megszokhattak, miközben hasonló élményeket kínál a fedélzeten utazóknak, mint az óceánjáró cruiserek. Ugyanakkor nem is nevezhető "szállodahajónak", mivel ezek jellemzően kikötőben álló hajók, melyek szállásszolgáltatást ugyan kínálnak, de nem futnak ki a vízre.

A 448 utas szállodai színvonalú elszállásolására alkalmas hajó 600 millió dollárból, azaz nagyjából 220 milliárd forintból készült.

Ez a világ legnagyobb olyan hajója, mely egy szállodalánchoz tartozik, annak márkaneve alatt üzemel.

A 241 méter hosszú Ilma a hotellánc második hajója, az első Evrima ennél valamivel kisebb. Az Evrima 2022-es bemutatkozásáról az Origón ebben a cikkben olvashat.

A világ egyik legnagyobb szállodaláncához, a Marriott Internationalhoz tartozó Ritz-Cartlonnál abban bíznak, hogy ezzel a kettő, valamint a későbbiekben még érkező hajóikkal a luxus tengeri utazások piacán is versenyezni tudnak a rivális márkákkal. Utóbbiak alatt ugyanakkor nem a tengerjárós hajós utakat szervező cégeket értik, hanem konkurens szállodaláncokat. A Four Seasons, az Aman, valamint az Orient Express is azt tervezi, hogy 2026-ban és 2027-ben elindítja saját márkaneve alatt az óceánjáró luxushajóit.

Az Ilma a Ritz-Carlton szállodalánc második luxushajója

A Ritz-Carltonnál úgy látják, megérte a beruházás a második hajóba, mert az érdeklődés nagy az azon foglalható lakosztályokra. Az Ilma kialakításánál figyelembe vették a korábbi kisebb Evrima vendégeinek visszajelzéseit, és a kabinokat úgy alakították ki, hogy a vendégek minden más tengerjáró hajónál nagyobb privát térrel rendelkezzenek. Persze ennek megkérik az árát: a kabinok éjszakánkénti árai 2.600 dollárnál (kb. 950.000 Forint) kezdődnek – igaz, ezért a szárazföldi szállodában megszokott luxusszínvonalat ígéri a vállalat.

A vállalat szerint a szállodai luxust kínáló tengeri hajózás piaca évi 5 milliárd dollár nagyságú, és folyamatosan növekedésben van.

